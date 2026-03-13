Międzynarodowy Puchar Karpat w SLO w Stalowej Woli

Przed nami druga w tym roku odsłona Międzynarodowego Pucharu Karpat - w Stalowej Woli w najbliższą niedzielę, 15 marca w hali sportowej Samorządowego LO przy ul. Wojska Polskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stal Stalowa Wola Boxing Team. Początek zawodów o godz. 12. Wstęp wolny.

REKLAMA
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udział w turnieju zapowiedzieli zawodnicy z klubów podkarpackich, lubelskich, małopolskich, świętokrzyskich, a także z Węgier, Rumuni i Ukrainy.

W Stalowej Woli szczególnie liczymy na dobre występy naszych bokserów. Zawodnicy Stali są na fali po bardzo udanych dla siebie Mistrzostwach Podkarpacia w Sanoku, gdzie zaprezentowali się znakomicie, sięgając po medalowe miejsca, w tym po sześć tytułów mistrzowskich. Teraz będą mieli okazję potwierdzić swoją formę przed własną publicznością.

📍 Międzynarodowy Puchar Karpat
📅 15 marca 2026 (niedziela)
📍 Hala Sportowa przy SLO, ul. Wojska Polskiego 9, Stalowa Wola

🎥 Transmisja na żywo: www.bokser.org

REKLAMA
