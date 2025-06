Międzynarodowy Plener Wikliny Artystycznej

W różnych częściach miasta można na żywo podziwiać proces powstawania tych niezwykłych dzieł. Prace artystów nie tylko zachwycają formą i kreatywnością, ale już wkrótce staną się trwałym elementem miejskiej przestrzeni, ozdabiając Rudnik nad Sanem i nadając mu wyjątkowego charakteru.

Wśród uczestników pleneru znaleźli się znani artyści: Stanisław Dziubak, Katarzyna Krzykawska, Mirosław Maszlanko, Maria Polakowska-Prokopiak, Anna Waszczuk, Aleksandra Zuba-Benn, Maria Machowska, Ryszard Machowski oraz Elżbieta Bis, która pełni rolę kuratora wydarzenia.

Organizatorzy zachęcają mieszkańców i gości do spacerów po mieście i śledzenia postępów prac – to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak z prostych gałązek rodzi się sztuka. Plener został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.