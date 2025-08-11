Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Stalowa Wola 11 sierpnia 2025

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – wiele za nami, sporo wciąż przed nami

Festiwal odbywa się w malowniczych murach klasztoru, oferując melomanom liczne koncerty na najwyższym poziomie artystycznym. Tegoroczny program obejmuje różnorodne style muzyczne – od klasyki przez jazz po formy eksperymentalne. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie.

Trwa XXXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. Klasztor kapucynów w Rozwadowie, znany z doskonałej akustyki, zapewnia intymność i bliskość między artystami a publicznością. To niezwykłe wrażenie bliskości sprawiło, że dotychczasowe koncerty były wyjątkowe i na długo pozostaną w pamięci uczestników.

Każdy z koncertów był oczekiwany a interpretacje wzbudziły ogromne emocje i przyniosły owacje na stojąco. Do tej pory wystąpili m.in. Georgij Agratina – fletnia Pana, cymbały, Jerzy Zelnik – narrator, aktor, Krystian Ochman – śpiew /zwycięzca Voice of Poland, Eurowizja/, Olivia Hausner – wokal, skrzypce /finalistka Mam Talent/, Robert Grudzień – organy, piano, Svitlana Pozdnysheva – organy, Natalia Kozub – skrzypce, Olga Gryszyna – piano, Chór „Lasowiacy” z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, Kateryna Serediuk – dyrygent, Janusz Turek – klarnet, Monika Kuca – piano, Rafał Ślusarczyk – trąbka, Maciej Banek – organy – mówią organizatorzy.

Festiwal w 2025 roku podkreśla swoją 35-letnią długą tradycję i ewolucję od skromnych początków do statusu międzynarodowej, prestiżowej imprezy. Stał się nie tylko świętem muzyki, ale także ważnym elementem kultury i tożsamości regionu.

 Jubileuszowa edycja, pierwszej części festiwalu przyciągnęła gwiazdy światowego formatu i zjednoczyła miłośników muzyki różnych gatunków. Znakomita frekwencja i entuzjastyczna publiczność potwierdziły, że wydarzenia tego typu są nadal niezwykle ważne dla współczesnej kultury. Artyści wyjeżdżali zadowoleni, a uczestnicy wzbogaceni o wyjątkowe przeżycia muzyczne.

Na kolejne tygodnie zaplanowano następujące koncerty:

12.08.
MUZYKA SAKRALNA
Dorota Szostak-Gąska – mezzosopran
Jakub Gąska – tenor
Andrzej Sochocki – organy
Chór Kameralny Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli
Kateryna Serediuk – dyrygent

19.08.
MUZYKA KAMERALNA I FRYDERYKA CHOPINA
Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian
Xiaotong Wang – skrzypce
Sebastian Kozub – wiolonczela

26.08.
Maciej Miecznikowski – wokal, gitara, piano
Nadiya Velychko – organy
Chór „Gaude Vitae” ze Stalowej Woli
Ewa Woynarowska – dyrygent

