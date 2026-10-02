Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Stalowej Woli

Wydarzenie odbyło się 1 października. Rozpoczęło się od prezentacji Centrum Aktywności Seniora. W holu MDK można było zobaczyć efekty zajęć i warsztatów, a także poznać inicjatywy realizowane przez stalowowolskich seniorów.

Główna część obchodów przeniosła się następnie do sali widowiskowej. Uczestników powitała dyrektor Centrum Aktywności Seniora Bogna Latawiec.

Podczas spotkania zastępca prezydenta Stalowej Woli Monika Pachacz-Świderska odczytała słowa skierowane do seniorów przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego. Prezydent podziękował starszym mieszkańcom za ich wkład w rozwój Stalowej Woli i podkreślił znaczenie ich aktywności w życiu miasta.

- Stalowa Wola zawdzięcza Państwu bardzo wiele. To Państwo przez dziesięciolecia budowali jej zakłady, szkoły i osiedla. To Państwo w trudnych czasach podtrzymywali w niej nadzieję i nadali jej niepowtarzalny charakter. Wszystko, co dziś tworzymy, wyrasta z Państwa pracy, wyrzeczeń i wiary w to miasto. Dlatego dzisiejsze święto jest przede wszystkim okazją, by z całego serca powiedzieć: dziękujemy - przekazał Lucjusz Nadbereżny.

Do uczestników zwróciła się również Renata Knap, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

- To wyjątkowe święto, bo Państwo jesteście wyjątkowi, pełni energii, uśmiechu i chęci życia - wszystkie te cechy, które ja kocham na co dzień. Pragnę Państwu podziękować za pracę i serce, które włożyliście aby nasze miasto było tak piękne i za tą niezwykłą energię, którą wkładacie aby nam wszystkim i tym nieco młodszym i tym starszym żyło się tak wspaniale z Państwa obecnością - mówiła Renata Knap.

Po części oficjalnej na scenie wystąpił zespół „Perła i Bracia”. Formacja działa od 1997 roku i łączy tradycyjne pieśni romskie ze współczesnymi aranżacjami. W jej muzyce można usłyszeć również wpływy bałkańskie, swing, jazz i world music. Liderką zespołu jest Krystyna „Perła” Markowska.

W koncercie uczestniczyli także stalowowolscy seniorzy. Razem z zespołem wystąpili Chór Gaude Vitae, Zespół Wokalny „Sotto Voce” oraz Zespół Taneczny „Stalowianki”. Wspólnie wykonali trzy utwory.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych połączyły prezentację działalności stalowowolskich seniorów z częścią artystyczną. Była to również okazja do podziękowania starszym mieszkańcom za ich zaangażowanie w życie miasta.