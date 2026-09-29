Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Stalowej Woli

„Perła i Bracia” to zespół działający od 1997 roku, którego liderką jest Krystyna „Perła” Markowska. Grupa wykonuje tradycyjne pieśni romskie we współczesnych aranżacjach. W jej muzyce pojawiają się również elementy muzyki bałkańskiej, jazzu i swingu.

Część koncertu będzie miała lokalny akcent. Seniorzy ze Stalowej Woli dołączą do „Perły i Braci” i wspólnie wykonają trzy utwory.

Na scenie zaprezentują się także grupy działające przy Centrum Aktywności Seniora: Chór Gaude Vitae, Zespół Wokalny „Sotto Voce” oraz zespół taneczny „Stalowianki”.

Przed koncertem, w godz. 16-17, w holu MDK będzie można zobaczyć, czym na co dzień zajmują się uczestnicy Centrum Aktywności Seniora. Zaprezentowane zostaną m.in. prowadzone zajęcia, warsztaty i efekty pracy seniorów.

Koncert rozpocznie się o godz. 17 w sali widowiskowej MDK w Stalowej Woli. Wstęp wolny.