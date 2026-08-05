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Stalowa Wola 5 sierpnia 2026

Międzynarodowa współpraca, nowe doświadczenia i inspiracje. Zakończenie projektu Erasmus+ w PSP nr 9

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli zakończyła realizację międzynarodowego projektu Erasmus+, który trwał od 1 maja 2025 roku do 31 lipca 2026 roku. Przez piętnaście miesięcy uczniowie i nauczyciele mieli okazję rozwijać swoje kompetencje, poznawać nowe metody pracy oraz budować trwałe relacje z partnerami ze szkoły podstawowej Siteler Mahallesi İlkokulu w Antalyi w Turcji oraz organizacją pozarządową PROSVASIS IN INNOVATION z Larissy w Grecji.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Bezpiecznie i odpowiedzialnie w cyfrowym świecie

Głównym celem programu „Digital Safety” było zwiększenie świadomości na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych, a grupą docelową byli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pośrednio działania koncentrowały się również na wymianie doświadczeń edukacyjnych oraz rozwijaniu kompetencji cyfrowych i społecznych.

Jednym z najważniejszych elementów projektu były trzy międzynarodowe mobilności, podczas których uczestnicy odwiedzili szkoły i instytucje partnerskie. Każdy z wyjazdów stanowił okazję do udziału w warsztatach, zajęciach edukacyjnych oraz spotkaniach integracyjnych.

Broszury, komiksy i filmy o bezpieczeństwie w sieci

Istotnym elementem projektu było tworzenie materiałów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo w sieci. Powstały: broszura dla rodziców o bezpieczeństwie cyfrowym, cyfrowy słownik w czterech językach, wirtualna wystawa zdjęć z projektu Erasmus+ na platformie TwinSpace oraz e-przewodnik dla nauczycieli na temat cyberprzemocy i uzależnienia od internetu.

Uczniowie żywo zaangażowali się w projekt, biorąc udział w warsztatach z biblioterapii. Stworzyli dwa komiksy o tematyce hejtu, poznali nową aplikację do tworzenia animacji poklatkowych i przygotowali dwa filmy.

Międzynarodowe przyjaźnie i praktyczne umiejętności

Projekt „Digital Safety” umożliwił uczestnikom poznanie nowych kultur, nawiązanie międzynarodowych przyjaźni oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Mobilności zagraniczne były okazją do bezpośredniej współpracy z partnerami z innych państw.

Realizacja projektu pokazała, jak ważna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego we współczesnym świecie. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności, które pomogą im świadomie poruszać się w przestrzeni internetowej, chronić swoją prywatność oraz odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii.

Efekty projektu pozostaną ze szkołą na dłużej

Efekty projektu na stałe wpisały się w bieżący plan pracy szkoły na przyszłe lata oraz w harmonogram imprez szkolnych. Platforma eTwinning, z której na bieżąco korzystają nauczyciele i uczniowie PSP nr 9, zapewnia wysoką jakość projektu i trwałość jego oddziaływania na wszystkie grupy docelowe.

Zakończenie projektu nie oznacza końca działań. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli planuje kontynuować mobilności międzynarodowe, wykorzystując zdobyte doświadczenia do realizacji kolejnych przedsięwzięć, które będą wspierać rozwój uczniów i nauczycieli oraz wzmacniać europejski charakter szkoły.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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