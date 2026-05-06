Michał Wojciechowski i Małgorzata Czarnota zwycięzcami 36. Biegu Konstytucji 3 Maja

134 mężczyzn i 58 kobiet stanęło na starcie 36. Międzynarodowego Ulicznego Biegu Konstytucji 3 Maja w Stalowej Woli. Najszybciej 5-km trasę pokonał wielokrotny uczestnik i medalista wcześniejszych edycji tego biegu, zawodnik Witaru Tarnobrzeg - Michał Wojciechowski (na zdjęciu). Najszybszą kobietą była Małgorzata Czarnota z RLTL GGG Radom. Tradycyjnie, bieg główny poprzedziły biegi dziecięce i młodzieżowe.

Mariusz Biel

Organizatorami wydarzenia byli: Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Urząd Miasta, a partnerami: Powiat Stalowowolski, Gmina i Rada Miejska w Stalowej Woli. Sponsorem biegu głównego był SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy, a patronat honorowy objął prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Zwycięzca biegu w kategorii open, Michał Wojciechowski wbiegł na metę z czasem 15:57. Drugie miejsce zajął Krystian Sopoćko z Żabiej Woli (16:11), a trzecie Andrzej Jaranowski z Brodnicy (16:19).

Na miejscu czternastym zameldowała się na mecie najszybsza kobieta - Małgorzata Czarnota z RLTL GGG Radom (17:55), miejsce drugie wywalczyła - podobnie jak przed rokiem - Edyta Masternak z AZS UMCS Lublin (19:07||), a trzecia była Dominika Szymańska ze Stalowej Woli, reprezentanta RLTL GGG Radom (19:23).

