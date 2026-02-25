Michał Szumełda i Paweł Kraśnicki medalistami mistrzostw Polski

Bardzo dobrze spisali się Mastersi FightSport Stalowa Wola. Dwa razy stawał na podium Michał Szumełda. W kategorii Masters 4 brązowy, w wadze do 91,5 kg, stalowowolski przedsiębiorca, wywalczył „złoto”. W finale pokonał przed czasem (kimura) Dariusza Kwiatkowskiego z Berserker's Team Żary. Natomiast w kategorii Masters 3 brązowy, waga do 91.5 kg był trzeci. W ćwierćfinale pokonał na punkty Rafała Dziocha (Horda Sulechów), a w półfinale przegrał - także na punkty - ze Sławomirem Osypiukiem (GŁD GF Team Piła).

Na medal spisał się także Paweł Kraśnicki Stalowowolski ortopeda został wicemistrzem Polski w kategorii masters 4, niebieski, w adze do 97,5 kg. W rundzie finałowej przegrał w pierwszej walce z Jarosławem Piwonim (Gold Crew Kamień Pomorski) i pokonał przez duszenie Krzysztofa Zioło (Osada Jiu Jitsu Judo Tarnowo Podgórne).