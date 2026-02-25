Miesięcznik
Paweł Kraśnicki (z lewej) i Michał Szumełda (fot. FightSport Stalowa Wola)
Stalowa Wola 25 lutego 2026

Michał Szumełda i Paweł Kraśnicki medalistami mistrzostw Polski

W Poznaniu, w połowie lutego rozgrywane były XVI Mistrzostwa Polski No-Gi Jiu-Jitsu 2026. To jedno z najważniejszych wydarzeń w krajowym kalendarzu brazylijskiego jiu-jitsu w formule walk bez kimon. Areną zmagań, podobnie jak przed rokiem, była hala sportowa UAM przy ul. Zagajnikowej 9.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Bardzo dobrze spisali się Mastersi FightSport Stalowa Wola. Dwa razy stawał na podium Michał Szumełda. W kategorii Masters 4 brązowy, w wadze do 91,5 kg, stalowowolski przedsiębiorca, wywalczył „złoto”. W finale pokonał przed czasem (kimura) Dariusza Kwiatkowskiego z Berserker's Team Żary. Natomiast w kategorii Masters 3 brązowy, waga do 91.5 kg był trzeci. W ćwierćfinale pokonał na punkty Rafała Dziocha (Horda Sulechów), a w półfinale przegrał - także na punkty - ze Sławomirem Osypiukiem (GŁD GF Team Piła).

Na medal spisał się także Paweł Kraśnicki Stalowowolski ortopeda został wicemistrzem Polski w kategorii masters 4, niebieski, w adze do 97,5 kg. W rundzie finałowej przegrał w pierwszej walce z Jarosławem Piwonim (Gold Crew Kamień Pomorski) i pokonał przez duszenie Krzysztofa Zioło (Osada Jiu Jitsu Judo Tarnowo Podgórne).

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

