Michał Stachów nowym dyrektorem Ambulatorium „pod Hutą”

Jak wynika z oficjalnej informacji opublikowanej przez Urząd Miasta w BiP, najwyższą ocenę członków komisji konkursowej spośród wszystkich kandydatów uzyskał Michał Stachów. Decyzja poprzedzona była analizą kwalifikacji kandydatów oraz oceną ich kompetencji menedżerskich i organizacyjnych. W uzasadnieniu wyboru podkreślono, że Michał Stachów spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu konkursowym, a także wyróżnił się doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi oraz znajomością przepisów regulujących działalność ochrony zdrowia.

Istotnym elementem oceny była również przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ. Zdaniem komisji zaprezentowana wizja zarządzania placówką daje gwarancję sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków dyrektora oraz stwarza podstawy do dalszego rozwoju jednostki.

Przypomnijmy, że w przeszłości dyrektor Stachów pełnił m.in. funkcję prezesa Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, zasiadła także w Radzie Społecznej Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ukończył również studia Executive MBA realizowane przez Polską Akademię Nauk oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.