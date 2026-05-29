Michał Stachów nowym dyrektorem Ambulatorium „pod Hutą”

Zapadła jedna z ważniejszych decyzji kadrowych w lokalnej ochronie zdrowia. W wyniku zakończonego postępowania konkursowego stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli obejmie Michał Stachów, który od stycznia pełnił obowiązki dyrektora Ambulatorium, zastępując na tym stanowisku Andrzeja Komsę, obecnie dyrektora ds. medycznych.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Jak wynika z oficjalnej informacji opublikowanej przez Urząd Miasta w BiP, najwyższą ocenę członków komisji konkursowej spośród wszystkich kandydatów uzyskał Michał Stachów. Decyzja poprzedzona była analizą kwalifikacji kandydatów oraz oceną ich kompetencji menedżerskich i organizacyjnych. W uzasadnieniu wyboru podkreślono, że Michał Stachów spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu konkursowym, a także wyróżnił się doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami leczniczymi oraz znajomością przepisów regulujących działalność ochrony zdrowia.

Istotnym elementem oceny była również przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ. Zdaniem komisji zaprezentowana wizja zarządzania placówką daje gwarancję sprawnego i efektywnego wykonywania obowiązków dyrektora oraz stwarza podstawy do dalszego rozwoju jednostki.

Przypomnijmy, że w przeszłości dyrektor Stachów pełnił m.in. funkcję prezesa Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, zasiadła także w Radzie Społecznej Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ukończył również studia Executive MBA realizowane przez Polską Akademię Nauk oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

