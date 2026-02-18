Miesięcznik
Najlepsi juniorzy w kategorii wagowej 56,7 kg. W środku Michał Sołowiej
Stalowa Wola 18 lutego 2026

Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!

W Belgradzie w hali Pionir odbywały się Mistrzostw Europy IMMAF 2026. Ze złotym medalem wrócił ze stolicy Serbii Michał Sołowiej ze Stalowej Woli, reprezentujący od ponad 1,5 roku warszawski klub UKS Mały Wojownik. Polak obronił tytuł mistrza Europy Juniorów wywalczony przed rokiem w tej samej hali.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Michał Sołowiej walczył w kategorii wagowej 56,7 kg. Rozpoczął turniej od zwycięstwa przed czasem z Bułgarem Hristoslavem Hristovem (duszenie trójkątne, polegająca na zaciśnięciu nóg wokół szyi i jednej ręki). Dwie nastepne walki wygrał jednogłośna decyzją sędziów. W ćwierćfinale pokonał Gruzina Gurama Beselię, a w półfinale Anglika Taylora Perkinsa. W finale stalowowolanin nie dał szans Irlandczykowi, Benowi Mahonowi, wygrywając przed czasem przez duszenie zza pleców.

W mistrzostwach wzięło udział ponad 1000 zawodników. Reprezentacja Polski liczyła 33 zawodników. Biało-czerwoni wywalczyli 17 medali, w seniorach 3 (2 złote i 1 srebrny), w juniorach 6 (2-0-4), a w kadetach 8 (4-1-3).

