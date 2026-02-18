Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!

Michał Sołowiej walczył w kategorii wagowej 56,7 kg. Rozpoczął turniej od zwycięstwa przed czasem z Bułgarem Hristoslavem Hristovem (duszenie trójkątne, polegająca na zaciśnięciu nóg wokół szyi i jednej ręki). Dwie nastepne walki wygrał jednogłośna decyzją sędziów. W ćwierćfinale pokonał Gruzina Gurama Beselię, a w półfinale Anglika Taylora Perkinsa. W finale stalowowolanin nie dał szans Irlandczykowi, Benowi Mahonowi, wygrywając przed czasem przez duszenie zza pleców.

W mistrzostwach wzięło udział ponad 1000 zawodników. Reprezentacja Polski liczyła 33 zawodników. Biało-czerwoni wywalczyli 17 medali, w seniorach 3 (2 złote i 1 srebrny), w juniorach 6 (2-0-4), a w kadetach 8 (4-1-3).