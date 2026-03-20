Michał Śmielak w MBP: kryminały, majonez i Czytelnicy Roku 2025

Podczas wydarzenia w Bibliotece Głównej sandomierzanin opowiadał o swoich najnowszych powieściach, a wspólnie z dyrektor MBP, Beatą Życzyńską, wręczył także nagrody i dyplomy dla Czytelników Roku 2025.

Jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu, książka „Śnieg przykryje” zdobyła drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie Lubimyczytac.pl. W rozmowie z dziennikarką Polskiego Radia Rzeszów, Bernadetą Szczyptą, pisarz żartował:

- Nagroda od „Lubimy Czytać”, to taka, w której na książki głosują czytelnicy, więc dla mnie cenna, przyznać się, kto nie głosował, bo może była by pierwsza.

Michał Śmielak mieszka w Sandomierzu, uznawanym za polską „stolicę zbrodni”, co znajduje odzwierciedlenie w jego powieściach kryminalnych. - Tak, rzeczywiście swoje ławeczki ma kilku pisarzy, ale to ja mam najbardziej zapaskudzoną. Ale tak musi być, ja mieszkam w Sandomierzu, nie wypada, żeby taką najbardziej zapaskudzoną mieli pisarze z innych miast - śmiał się autor, nawiązując do swojej „ławki zbrodni” w sandomierskim parku miejskim.

Autor przyznał również, że w swoich książkach chętnie opisuje lokalne knajpy i restauracje: - Ale nigdy nie wziąłem za to nic od nikogo, darmowego obiadu czy coś. No dobra, od jednej w Sandomierzu dostałem w podzięce słoik majonezu – zdradził pisarz.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zakupić książki Śmielaka i otrzymać autograf. Chętni ustawili się w długiej kolejce, by porozmawiać z autorem, zrobić pamiątkowe zdjęcie, a niektórzy wręczyli mu drobne upominki, m.in. zestaw z fastfoodu Mac lub płytę muzyczną.

Tuż przed spotkaniem odbyło się także wręczenie nagród dla Czytelników Roku 2025. Była to już dziewiąta edycja konkursu, organizowanego przez MBP w Stalowej Woli. Laureatami zostali:

- Wioletta Magiera – czytelniczka dorosła, wypożyczyła 375 książek, średnio 31 miesięcznie. Jak przyznała, pomaga jej w tym czas po przejściu na emeryturę i pasja do kryminałów oraz literatury obozowej: - Trzeba przejść na emeryturę, odchować wnuki i cieszyć się wolnym czasem. Najbardziej wciągają mnie kryminały i „literatura obozowa” opisujące życie w obozach koncentracyjnych podczas II Wojny Światowej.

- Sara Idec – najmłodsza czytelniczka, wypożyczyła 231 książek, przyznała: – Najbardziej podobają mi się koniki i „Karolcia”.

- Mikołaj Obszała – młodzież, który wypożyczył 86 książek.

W 2025 roku stalowowolska biblioteka odnotowała 216.413 wypożyczeń książek, 6.373 audiobooków oraz 2.023 gier planszowych. Zarejestrowano 13.093 aktywnych czytelników, a w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez MBP wzięło udział 21.077 osób.

Spotkanie z Michałem Śmielakiem pokazało, że lokalna społeczność stale żywo interesuje się literaturą, a biblioteka pozostaje miejscem nie tylko do wypożyczania książek, ale również do spotkań z autorami i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.