10 listopada 2026

Michał Słoka ze Skarzyska-Kamiennej zwycięzca Grand Prix Stalowej Woli

25 zawodników zgłosiło sie od ostatnego tenisowego Grand Prix Stalowej Woli Amatorów. Na podium znalało się dwóch reprezentamntów Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli - obydwaj stanęli na najniższym jego stopniu. Najwyższy zajął Michał Słoka z STT Smecz Skarżysko-Kamienna, a drugie miejsce przypadło Karolowi Lisowskiemu z Nawojowej.