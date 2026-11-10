W finale Słoka pokonal Lisowskiego 6:2, 6:2. W półfinałach, Słoka wyeliminował Artema Takmadżana z MKT Stalowa Wola 6:3, 6:1, a Lisowski wygrał z Mateuszem Łachem, który skreczował po pierwszym secie przegranym 1:6.W ćwierćfinałch Słoka pokonał Zbigniewa Dąbrowskiego (OST Winner Ostrowuiec Św.) 6:3, 6:4, natomiast Lisowski Pawła Falarz z Dębicy 6:1, 6:2.
Stalowa Wola Nisko 10 listopada 2026
Michał Słoka ze Skarzyska-Kamiennej zwycięzca Grand Prix Stalowej Woli
25 zawodników zgłosiło sie od ostatnego tenisowego Grand Prix Stalowej Woli Amatorów. Na podium znalało się dwóch reprezentamntów Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli - obydwaj stanęli na najniższym jego stopniu. Najwyższy zajął Michał Słoka z STT Smecz Skarżysko-Kamienna, a drugie miejsce przypadło Karolowi Lisowskiemu z Nawojowej.
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