Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
Fot. MKT Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 10 listopada 2026

Michał Słoka ze Skarzyska-Kamiennej zwycięzca Grand Prix Stalowej Woli

25 zawodników zgłosiło sie od ostatnego tenisowego Grand Prix Stalowej Woli Amatorów. Na podium znalało się dwóch reprezentamntów Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli - obydwaj stanęli na najniższym jego stopniu. Najwyższy zajął Michał Słoka z STT Smecz Skarżysko-Kamienna, a drugie miejsce przypadło Karolowi Lisowskiemu z Nawojowej.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W finale Słoka pokonal Lisowskiego 6:2, 6:2. W półfinałach, Słoka wyeliminował Artema Takmadżana z MKT Stalowa Wola 6:3, 6:1, a Lisowski wygrał z Mateuszem Łachem, który skreczował po pierwszym secie przegranym 1:6.W ćwierćfinałch Słoka pokonał Zbigniewa Dąbrowskiego (OST Winner Ostrowuiec Św.) 6:3, 6:4, natomiast Lisowski Pawła Falarz z Dębicy 6:1, 6:2.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Dzieci zrobią świąteczne łańcuchy. MDK w Stalowej Woli zaprasza na warsztaty
Stalowa Wola
Dzieci zrobią świąteczne łańcuchy. MDK w Stalowej Woli zaprasza na warsztaty
Awanse w niżańskiej policji
Nisko
Awanse w niżańskiej policji
Dzieci ze Stalowej Woli mogą zaprojektować oficjalną kartkę świąteczną prezydenta
Stalowa Wola
Dzieci ze Stalowej Woli mogą zaprojektować oficjalną kartkę świąteczną prezydenta
Pięć „Stalówek” na OOM. Zuzanna Litowczuk wśród najlepszych zbierających
Stalowa Wola
Pięć „Stalówek” na OOM. Zuzanna Litowczuk wśród najlepszych zbierających
Sarwita na górze ligi siatkarskiej, a u koszykarzy Ełk i Narzędziownia
Stalowa Wola
Sarwita na górze ligi siatkarskiej, a u koszykarzy Ełk i Narzędziownia
Liga makroregionalna nie dla juniorów Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Liga makroregionalna nie dla juniorów Stali Stalowa Wola
Zapisz się i wystartuj w 34. Biegu Niepodległości
Stalowa Wola
Zapisz się i wystartuj w 34. Biegu Niepodległości
Jeden miał prawie 3 promile, drugi ponad 1,5. Obaj wsiedli za kierownicę
Stalowa Wola
Jeden miał prawie 3 promile, drugi ponad 1,5. Obaj wsiedli za kierownicę
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu