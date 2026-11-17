Michał Harnik, na co dzień przedsiębiorca i bibliofil, jest również wnikliwym obserwatorem ludzkich zachowań. Jak zdradził, kiedy ukazywała się jego debiutancka powieść, kolejna książka- „Genotyp” właśnie - była już napisana i czekała na wydanie.

Inspiracją do jej powstania była autentyczna zbrodnia, która wydarzyła się w 1964 roku w Rypinie. Autor podkreślał jednak, że nie sama zbrodnia jest najważniejsza, lecz psychologia osób, które doprowadziły do tragicznych wydarzeń. – Chcę zrozumieć, dlaczego tak się stało. Mogę być każdą z tych postaci: zbrodniarzem, ofiarą, prokuratorem. Mogę wcielić się w każdego – mówił.

Tytuł powieści nawiązuje do pytania, czy zło, które pojawiło się wśród naszych przodków, może oddziaływać na kolejne pokolenia. Czy wydarzenia sprzed wielu lat mogą pozostawić ślad, który ujawni się w życiu potomków? Ta refleksja stała się jedną z głównych myśli przewodnich książki.

Podczas spotkania Michał Harnik opowiedział również o pracy nad powieścią i poszukiwaniu materiałów. Nie zabrakło pytań o sposób tworzenia bohaterów. Autor przyznał, że nie zawsze może przewidzieć ich zachowanie. - Moi bohaterowie sami rządzą się swoimi prawami, nie jestem w stanie na nich wpłynąć. Ja tylko opisuję to, co się dzieje w mojej głowie - zdradził.

Ciekawym wątkiem rozmowy, którą ramienia MBP prowadziła z Barbara Nowak, kierownik Filii nr 2, było także zestawienie mrocznej tematyki thrillerów z życiowym mottem autora: „Życie jest piękne”. Michał Harnik wyjaśnił, że lubi, kiedy dużo się dzieje. Porównał życie do morza - spokojna tafla wody bez wiatru jest dla niego nudna, natomiast fale, wiatr i huragan przynoszą emocje. Podobnie jest z jego książkami - chciałby, aby nie były nudne i trzymały czytelnika w napięciu.

Autor zdradził również, że wybierając tematy kolejnych powieści, stara się sięgać po historie, które nie są szeroko znane medialnie. Czyta setki artykułów, analizuje materiały i pozwala, by z czasem konkretne wydarzenie przyciągnęło jego uwagę. Podkreślił, że jego książki pozostają inspirowane autentycznymi wydarzeniami, choć nie wyklucza literackich eksperymentów w przyszłości.

Obie powieści - „Doskonali” i „Genotyp” - będą dostępne są także w formie audiobooków, „Doskonałych” już można słuchać w popularnych serwisach z książkami audio.

Wśród tych, którzy zjawili się w MBP autor podarował cztery egzemplarze swoich książek.