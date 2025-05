Miasto szuka wykonawcy dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Wyszyńskiego i Partyzantów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych niezbędnych z punktu widzenia uzyskania decyzji ZRID lub decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o tę dokumentację i rzeczową realizację tych robót.

W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli” należy opracować dokumentację projektową na przebudowę ul. Wyszyńskiego na całej jej długości, tj. od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II – drogą osiedlową, do skrzyżowania z ul. Przestrzenną (długość ok. 800 m) oraz ul. Partyzantów na całej jej długości, tj. od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego (długość ok. 300 m). 2) W dokumentacji projektowej należy przewidzieć etapowanie całej inwestycji. Na odcinku ul. Wyszyńskiego od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Przestrzenną zaprojektować należy drogę dla rowerów lub drogę dla pieszych i rowerów. Z uwagi na małą szerokość pasa drogowego oraz chęć zachowania zieleni, a zwłaszcza rosnących w tym obszarze drzew należy założyć konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących minimalnej szerokości drogi dla pieszych i rowerów. Na etapie opracowywania PFU uzyskano pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczącą zaprojektowania drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 2,00 m w miejscu istniejącego chodnika celem zachowania historycznego wyglądu ulicy.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał wykonać szczegółowe badania ruchu oraz obliczenia przepustowości istniejącego skrzyżowania oraz projektowanego skrzyżowania typu rondo zgodnie z warunkami wydanym przez Zarząd Dróg Powiatowych, uczestniczyć w konsultacjach społecznych, na których mieszkańcom zostaną przedstawione proponowane rozwiązania projektowe pod kątem zagospodarowania terenu oraz zaprojektować sieci odwodnienia drogowego, oświetlenia i monitoringu wizyjnego. Konieczne będzie też wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej.