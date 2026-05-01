Stalowa Wola 1 maja 2026

Miasto rozbuduje infrastrukturę dla zeroemisyjnych autobusów

Rozbudowa zaplecza dla elektrycznych autobusów w Stalowej Woli nabiera tempa. Miasto rozstrzygnęło przetarg na instalację nowych punktów ładowania, które mają usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej opartej na pojazdach zeroemisyjnych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie firma ARINEA z Borku. Wartość kontraktu wynosi blisko 419 tys. zł, a wykonawca będzie miał miesiąc na zakończenie wszystkich prac od momentu podpisania umowy.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje nie tylko dostawę sprzętu, ale również jego montaż i uruchomienie. W ramach zadania powstaną trzy mobilne ładowarki o mocy 120 kW, każda przystosowana do jednoczesnej obsługi dwóch pojazdów. Dodatkowo przewidziano szkolenia dla użytkowników oraz pełne wsparcie serwisowe - także po upływie gwarancji, która została określona na siedem lat.

Jak zaznacza prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, rozwój ekologicznego transportu publicznego wymaga równoległych inwestycji w infrastrukturę. Bez odpowiedniej liczby stacji ładowania trudno byłoby utrzymać płynność kursowania autobusów i oczekiwany poziom usług.

Całość przedsięwzięcia zostanie częściowo sfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Program ten wspiera rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

