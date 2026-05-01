Miasto rozbuduje infrastrukturę dla zeroemisyjnych autobusów

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie firma ARINEA z Borku. Wartość kontraktu wynosi blisko 419 tys. zł, a wykonawca będzie miał miesiąc na zakończenie wszystkich prac od momentu podpisania umowy.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje nie tylko dostawę sprzętu, ale również jego montaż i uruchomienie. W ramach zadania powstaną trzy mobilne ładowarki o mocy 120 kW, każda przystosowana do jednoczesnej obsługi dwóch pojazdów. Dodatkowo przewidziano szkolenia dla użytkowników oraz pełne wsparcie serwisowe - także po upływie gwarancji, która została określona na siedem lat.

Jak zaznacza prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, rozwój ekologicznego transportu publicznego wymaga równoległych inwestycji w infrastrukturę. Bez odpowiedniej liczby stacji ładowania trudno byłoby utrzymać płynność kursowania autobusów i oczekiwany poziom usług.

Całość przedsięwzięcia zostanie częściowo sfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Program ten wspiera rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.