- Miasto Stalowa Wola uzyskało kolejne, olbrzymie dofinansowanie, ponad 10 mln 700 tys. złotych, które będą przeznaczone na działania związane z retencją, z odwodnieniem naszych osiedli - poinformował prezydent Nadbereżny podczas konferencji.

Trwa systemowe rozwiązywanie problemu zalewania ulic

Jak zaznaczył prezydent, deszczowe wakacje dobrze pokazują, jak potrzebne są działania związane z odwodnieniem i „odbtonowywaniem” miasta. Dotychczasowe inwestycje przynoszą już efekty, np. w rejonie ulic Okulickiego i KEN (na wysokości pawilonów handlowych), gdzie wcześniej często dochodziło do zalewania.

- Wciąż mamy problem z ulicą Niezłomnych, ulicą KEN na wysokości restauracji Sezam. Dlatego tak istotne są projekty właśnie retencyjne” - mówił prezydent.

Zbiornik przy Przemysłowej najważniejszy

W ramach nowo pozyskanych środków zrealizowanych zostanie dziesięć zadań modernizacyjnych. Największą i najkosztowniejszą inwestycją będzie budowa nowego zbiornika retencyjnego przy ul. Przemysłowej, pomiędzy tzw. starą fabryką domów a osiedlem Piaski. Będzie on współdziałał z już powstającym zbiornikiem przy ul. Niezłomnych.

- To będzie zbiornik przygotowany do tego, żeby nie tylko kaskadowo zbierać wodę, ale będziemy z niego czerpali też wodę do podlewania roślin, oczyszczania miasta, zraszania miasta w upalne dni - zapowiedział Lucjusz Nadbereżny.

Osiedlowe inwestycje retencyjne

Równolegle do głównych projektów infrastrukturalnych, miasto zrealizuje także szereg zadań osiedlowych, które mają na celu rozwiązanie lokalnych problemów z zalewaniem podwórek, parkingów i placów. Wśród wskazanych lokalizacji znalazły się:

ul. Hutnicza 13 – modernizacja podwórka,

przestrzeń między Ofiar Katynia 31–33 a Metalowców 15,

ul. Wojska Polskiego 28 – odwodnienie parkingu,

os. Młodynie – modernizacja strefy przy SP nr 11 i SLO,

ul. Dmowskiego 11 – zagospodarowanie terenu i retencja,

SP nr 1 – usunięcie betonu i odwodnienie placu,

Plac Piłsudskiego – trwają już prace nad głębokim zbiornikiem retencyjnym,

Urząd Stanu Cywilnego – powstanie ogród do ślubów plenerowych,

ogród przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Rozwadowie.

Łączna wartość projektu i harmonogram

Całkowita wartość realizowanego projektu to ponad 14,1 mln zł, z czego 10,75 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Miasto dokłada ze swojego budżetu 1,8 mln zł, a Powiat Stalowowolski wspiera przedsięwzięcie kwotą 1,5 mln zł.

Przetargi na realizację zadań mają być ogłaszane już w III i IV kwartale 2025 roku. Część zadań, wymagających dodatkowej dokumentacji, wystartuje w I kwartale 2026. Inwestycje osiedlowe mają zostać zakończone do lipca 2027, a główny zbiornik retencyjny przy ul. Przemysłowej będzie gotowy do grudnia 2028 roku.

To nie koniec

- Łączna pula dofinansowania, którą otrzymaliśmy wraz z tymi zadaniami w ramach retencji, które trwają, to ponad 31 mln złotych. To nie koniec prac, które przygotowuje Stalowa Wola - podsumował prezydent Nadbereżny, zapowiadając kolejny pakiet projektów, które mają zostać zgłoszone w nowym naborze w lutym 2026 roku.