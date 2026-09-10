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Stalowa Wola 10 września 2026

Miasto ogłosiło przetarg na budowę mieszkań treningowych

Stalowa Wola chce wybudować mieszkania treningowe i wspomagane dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym życiu, ale jednocześnie mogą i chcą być bardziej samodzielne. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na realizację inwestycji.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W planowanym budynku znajdą się trzy mieszkania dla ośmiu osób. Jedno będzie przeznaczone dla dwóch osób i będzie miało charakter mieszkania wspomaganego. Dwa pozostałe, dla trzech osób każde, będą mieszkaniami treningowymi.

Nie chodzi tu o całodobową opiekę, ale o stworzenie warunków do możliwie samodzielnego życia. Mieszkańcy będą mogli m.in. przygotowywać posiłki, dbać o własną przestrzeń, organizować sobie dzień i uczyć się codziennych obowiązków. Jednocześnie otrzymają pomoc dopasowaną do swoich potrzeb.

- To kolejna inwestycja w Stalowej Woli skierowana do osób, które najbardziej potrzebują naszej pomocy i troski. Chcemy tworzyć miasto, w którym każdy mieszkaniec ma swoje miejsce i może żyć możliwie najbardziej samodzielnie, bez względu na swoją sytuację życiową czy stopień potrzebnego wsparcia. Mieszkania treningowe i wspomagane są właśnie takim rozwiązaniem, bo łączą bezpieczną przestrzeń do życia z profesjonalną pomocą i przygotowaniem do samodzielności - podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Projektowany budynek będzie miał 482,7 mkw. powierzchni użytkowej. W ramach inwestycji zaplanowano również niezbędną infrastrukturę, m.in. przyłącza, oświetlenie terenu i zagospodarowanie działki.

Wykonawca będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Oferty w przetargu można składać do 23 września.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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