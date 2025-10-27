Zestaw zostanie zamontowany na mobilnej przyczepie transportowej, a w jego skład wejdą m.in.:
-
agregat prądotwórczy 3-fazowy,
-
pompa do wody zanieczyszczonej,
-
pneumatyczny maszt oświetleniowy,
-
sprężarka powietrza ze zbiornikiem.
Dzięki temu miejskie służby zyskają kompleksowe, nowoczesne zaplecze techniczne, które pozwoli działać szybciej i skuteczniej w sytuacjach kryzysowych.
Zakup jest realizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, uruchomionego z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego Teresy Kubas-Hul. To właśnie z tego źródła pochodzi dofinansowanie, które umożliwi miastu zakup specjalistycznego sprzętu.
- W obecnych czasach, pełnych nieprzewidywalnych zdarzeń i zagrożeń, inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców mają szczególne znaczenie. Zakup wielozadaniowego modułu kryzysowego to ważny krok w kierunku podniesienia gotowości naszego miasta na różne sytuacje awaryjne. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia pani wojewody Teresy Kubas-Hul, za co serdecznie dziękujemy - podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.
Oferty w przetargu można składać do 30 października 2025 roku, do godziny 12:00.
Dzięki nowemu modułowi Stalowa Wola zyska nie tylko większe możliwości techniczne, ale też pewność, że w razie kryzysu będzie mogła działać samodzielnie i skutecznie - z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców.
