Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MZK
0.0 / 5
Stalowa Wola 27 października 2025

Miasto kupi nowoczesny moduł kryzysowy

Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg na zakup wielozadaniowego modułu kryzysowego, który ma wzmocnić możliwości służb w reagowaniu na sytuacje nadzwyczajne. Nowy sprzęt pomoże w usuwaniu skutków podtopień, awarii energetycznych oraz innych zdarzeń wymagających natychmiastowych działań.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zestaw zostanie zamontowany na mobilnej przyczepie transportowej, a w jego skład wejdą m.in.:

  • agregat prądotwórczy 3-fazowy,

  • pompa do wody zanieczyszczonej,

  • pneumatyczny maszt oświetleniowy,

  • sprężarka powietrza ze zbiornikiem.

Dzięki temu miejskie służby zyskają kompleksowe, nowoczesne zaplecze techniczne, które pozwoli działać szybciej i skuteczniej w sytuacjach kryzysowych.

Zakup jest realizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, uruchomionego z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego Teresy Kubas-Hul. To właśnie z tego źródła pochodzi dofinansowanie, które umożliwi miastu zakup specjalistycznego sprzętu.

- W obecnych czasach, pełnych nieprzewidywalnych zdarzeń i zagrożeń, inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców mają szczególne znaczenie. Zakup wielozadaniowego modułu kryzysowego to ważny krok w kierunku podniesienia gotowości naszego miasta na różne sytuacje awaryjne. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia pani wojewody Teresy Kubas-Hul, za co serdecznie dziękujemy - podkreśla Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Oferty w przetargu można składać do 30 października 2025 roku, do godziny 12:00.

Dzięki nowemu modułowi Stalowa Wola zyska nie tylko większe możliwości techniczne, ale też pewność, że w razie kryzysu będzie mogła działać samodzielnie i skutecznie - z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Od alkoholu po inwestycje strategiczne. Zbliża się sesja Rady Miejskiej
Stalowa Wola
Od alkoholu po inwestycje strategiczne. Zbliża się sesja Rady Miejskiej
Energetyczna przyszłość Stalowej Woli w rękach radnych
Stalowa Wola
Energetyczna przyszłość Stalowej Woli w rękach radnych
Rekordzistka z Żabna: ponad 2 promile na rowerze
Stalowa Wola
Rekordzistka z Żabna: ponad 2 promile na rowerze
Szkoła i harcerstwo – partnerzy w wychowaniu młodego pokolenia
Stalowa Wola
Szkoła i harcerstwo – partnerzy w wychowaniu młodego pokolenia
Nowa droga dojazdowa do pól w Nisku
Nisko
Nowa droga dojazdowa do pól w Nisku
Młodzi artyści stworzyli „małe światy” z książek
Stalowa Wola
Młodzi artyści stworzyli „małe światy” z książek
Uwaga! Ćwiczenia wojskowe i zakaz wstępu na poligony
Zaklików
Uwaga! Ćwiczenia wojskowe i zakaz wstępu na poligony
Konkurs fotograficzny „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie”
Nisko
Konkurs fotograficzny „Jesienny Powiat Niżański w obiektywie”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu