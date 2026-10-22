Miasto, które nie potrafi nadać swojej historii współczesnego znaczenia, skazuje ją na rolę dekoracji

Istnieje pewien paradoks, który od wielu lat towarzyszy europejskiej debacie nad ochroną dziedzictwa kulturowego. Nigdy wcześniej miasta nie przeznaczały tak znaczących środków finansowych na konserwację zabytków, rewitalizację historycznych dzielnic oraz przywracanie wartości zdegradowanym przestrzeniom miejskim, a jednocześnie nigdy wcześniej tak często nie zadawano pytania o rzeczywisty sens tych działań. Coraz częściej, bowiem okazuje się, że odnowiona kamienica, zrewitalizowany rynek czy pieczołowicie odrestaurowany dworzec kolejowy nie gwarantują jeszcze, iż dane miejsce odzyska swoje społeczne znaczenie. O ile, bowiem konserwacja potrafi uratować materialną substancję zabytku, o tyle nie jest w stanie sama przywrócić mu funkcji kulturowej, gospodarczej ani symbolicznej. W konsekwencji wiele współczesnych rewitalizacji kończy się sukcesem architektonicznym, lecz jednocześnie porażką społeczną, ponieważ przestrzeń odzyskuje estetykę, nie odzyskując życia. To właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie, które – moim zdaniem – należy uznać za jedno z najważniejszych pytań współczesnej teorii dziedzictwa: czy zabytki są świadectwem przeszłości, czy raczej narzędziem projektowania przyszłości miasta?

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Nie ma nic bardziej bezużytecznego niż historia, której jedyną funkcją jest przypominanie, że kiedyś istniała

Pozornie odpowiedź wydaje się oczywista. Dziedzictwo kulturowe utożsamiamy z pamięcią, tradycją oraz koniecznością zachowania materialnych śladów minionych epok. Jednak współczesne badania prowadzone na styku urbanistyki, psychologii środowiskowej, ekonomii kultury oraz studiów nad dziedzictwem coraz wyraźniej wskazują, że takie rozumienie zabytków jest niewystarczające. Miasto nie funkcjonuje,

bowiem jako zbiór obiektów architektonicznych, lecz jako złożony system znaczeń, relacji społecznych i doświadczeń przestrzennych, w którym materialne dziedzictwo stanowi jedynie jeden z elementów znacznie bardziej skomplikowanego procesu budowania lokalnej tożsamości. Z tego punktu widzenia największą wartością zabytku nie jest jego wiek ani nawet autentyczność rozumiana wyłącznie, jako zachowanie historycznej substancji, lecz zdolność do uczestniczenia w życiu współczesnego miasta. Innymi słowy, zabytek zachowuje swoją wartość nie, dlatego, że przetrwał, lecz dlatego, że pozostaje znaczący. Jeżeli przestaje uczestniczyć w codziennym doświadczeniu mieszkańców, stając się jedynie obiektem oglądanym podczas okazjonalnych wydarzeń lub turystycznych spacerów, jego funkcja zostaje zredukowana do estetycznej dekoracji. Historia nadal jest obecna, lecz przestaje oddziaływać. Ta zmiana sposobu myślenia nie jest wyłącznie refleksją filozoficzną. Stanowi konsekwencję głębokiej ewolucji, jaka dokonała się w międzynarodowej teorii ochrony dziedzictwa w ciągu ostatnich dwóch dekad. Coraz częściej odchodzi się od postrzegania zabytku, jako autonomicznego obiektu wymagającego konserwacji na rzecz rozumienia go, jako elementu szerszego krajobrazu kulturowego, którego znaczenie powstaje w wyniku nieustannej interakcji pomiędzy przestrzenią, pamięcią zbiorową, praktykami społecznymi oraz współczesnymi potrzebami mieszkańców. Dziedzictwo nie jest już wyłącznie tym, co odziedziczyliśmy po przeszłości. Jest również tym, co współczesne społeczeństwo uznaje za wartościowe i świadomie włącza do własnego projektu przyszłości.

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Miasto nie rozwija się dlatego, że posiada historię. Rozwija się wtedy, gdy potrafi przekształcić historię w funkcję współczesną

W tym właśnie sensie można postawić tezę, która dla wielu osób może wydawać się prowokacyjna: miasto, które nie potrafi nadać swojej historii współczesnego znaczenia, nie traci zabytków. Traci zdolność do budowania własnej przyszłości. Zabytki, bowiem nie są jedynie materialnym zapisem minionych wydarzeń. Stanowią swoisty kapitał kulturowy, którego wartość ujawnia się dopiero wówczas, gdy zostaje włączony do współczesnych procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Oznacza to, że prawdziwym przeciwieństwem ochrony dziedzictwa nie jest jego fizyczne zniszczenie, lecz jego symboliczna obojętność. Budynek może zostać doskonale odrestaurowany, a mimo to pozostać martwy kulturowo, jeżeli mieszkańcy nie odnajdują w nim znaczeń odpowiadających ich współczesnym doświadczeniom. Z perspektywy Stalowej Woli oraz

Rozwadowa problem ten nabiera szczególnego znaczenia. Rzadko, bowiem dostrzega się, że oba organizmy miejskie – historyczny Rozwadów oraz modernistyczna Stalowa Wola – reprezentują dwa odmienne sposoby rozumienia czasu zapisane w przestrzeni. Rozwadów opowiada historię miasta ewoluującego przez stulecia, którego tkanka urbanistyczna narastała stopniowo, odzwierciedlając kolejne etapy rozwoju społecznego i gospodarczego. Stalowa Wola natomiast jest materialnym świadectwem jednego z najbardziej ambitnych projektów modernizacyjnych II Rzeczypospolitej, którego siłą od początku była orientacja ku przyszłości. Współczesnym wyzwaniem nie jest, zatem wybór pomiędzy historią a nowoczesnością, lecz stworzenie takiego modelu rozwoju miasta, w którym obie te narracje wzajemnie się uzupełniają, budując spójną opowieść o miejscu zdolnym jednocześnie pamiętać i projektować.

To właśnie, dlatego pytanie o przyszłość zabytków Rozwadowa nie powinno rozpoczynać się od analizy kosztów ich utrzymania ani nawet od rozważań nad zasadnością kolejnych inwestycji konserwatorskich. Znacznie ważniejsze wydaje się pytanie, czy współczesna Stalowa Wola potrafi odczytać własne dziedzictwo, jako zasób rozwojowy, którego znaczenie nie wynika z sentymentalnego stosunku do przeszłości, lecz z jego zdolności do współtworzenia, jakości życia, atrakcyjności miasta oraz jego długofalowej odporności społecznej i kulturowej.