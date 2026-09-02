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Nisko 2 września 2026

Miał ponad 2 promile. Świadkowie uniemożliwili mu dalszą jazdę

Dzięki zdecydowanej reakcji świadków w Wólce Tanewskiej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę. 48-letni mieszkaniec gminy Ulanów miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

W poniedziałek, 31 sierpnia, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nisku otrzymał zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwego kierowcy w Wólce Tanewskiej. Uwagę świadków zwrócił sposób, w jaki mężczyzna prowadził forda. Podejrzewając, że może znajdować się pod wpływem alkoholu, uniemożliwili mu dalszą jazdę i powiadomili policję.

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia zgłaszających – 48-letni mieszkaniec gminy Ulanów miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Mężczyzna został zatrzymany, a jego samochód odholowano na policyjny parking. Kierowca usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci podkreślają, że reakcja świadków zasługuje na szczególne uznanie. Nietrzeźwy kierowca stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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