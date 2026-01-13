Miesięcznik
Recital fortepianowy
Stalowa Wola 13 stycznia 2026

Miał 3 promile i wsiadł za kierownicę. Kolizja w Stalowej Woli

W sobotę, 10 stycznia przed godz. 22 na ul. Żeromskiego w Stalowej Woli doszło do kolizji z udziałem pijanego kierowcy. Podczas parkowania kierująca toyotą zderzyła się z renault. Kobieta wyczuła od kierowcy renault alkohol i wezwała policję.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Badanie wykazało, że 48-letni mieszkaniec Stalowej Woli miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Następnego dnia usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.

W niedzielę usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zostało mu również zatrzymane prawo jazdy. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

