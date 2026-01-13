Miał 3 promile i wsiadł za kierownicę. Kolizja w Stalowej Woli

Badanie wykazało, że 48-letni mieszkaniec Stalowej Woli miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnej izbie zatrzymań. Następnego dnia usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli