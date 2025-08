Metamorfozy na wielkim wybiegu. Finał projektu „Sztafety” podczas Sandomierz Fashion Street 2025

Sandomierski Rynek zamienił się w barwne centrum stylu i kreatywności, goszcząc VI edycję Sandomierz Fashion Street – jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Nadwiślańskiego Fashion Week.

Pod hasłem „Moda, która mówi więcej” publiczność mogła podziwiać imponujący pokaz, w którym na wybiegu pojawiło się ponad 40 modelek i modeli. Swoje dzieła zaprezentowało aż 25 projektantów z całej Polski, łącząc w swoich kolekcjach codzienną wygodę i oryginalne formy haute couture. Inaugurację wydarzenia stanowiła prezentacja biżuterii marki Vezzi.

Metamorfozy – wyjątkowy projekt „Sztafety”

Jednym z pokazów otwierających tegoroczne Sandomierz Fashion Street był finał projektu Metamorfozy, stworzonego przez Wydawnictwo Sztafeta we współpracy z wizjonerskimi Siostrami Kovalowe.

Na wybiegu pojawiło się pięć niezwykłych kobiet w różnym wieku, które wzięły udział w przygodzie odmieniającej nie tylko ich wizerunek, ale także samopoczucie i spojrzenie na siebie. Metamorfozy udowodniły, że prawdziwa przemiana to coś więcej niż nowa fryzura czy stylizacja – to także energia, pewność siebie i odwaga, by być sobą.

– Jeszcze kilka miesięcy temu nie uwierzyłabym, że wyjdę na wybieg przed setkami osób. Ten projekt dał mi siłę, by spojrzeć w lustro z uśmiechem i dumą – opowiada jedna z uczestniczek.

– Metamorfozy nauczyły mnie, że piękno nie zna wieku ani rozmiaru. Najważniejsze, by czuć się dobrze w swojej skórze – dodaje inna bohaterka projektu.

– To nie był tylko pokaz mody, ale pokaz naszych historii i odwagi. Czuję, że zaczynam zupełnie nowy etap w życiu – podsumowuje kolejna z uczestniczek.

Publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami, a wiele osób nie kryło wzruszenia. Całość uwiecznił obiektyw Marut Studio, które przygotowało wyjątkową fotorelację z tego wydarzenia.

Moda, która łączy ludzi

– Z roku na rok staramy się podnosić poprzeczkę. Tym razem przygotowaliśmy nowy telebim i wyjątkowo szeroki wachlarz kolekcji – od stylizacji codziennych po kreacje haute couture. Chcieliśmy, by każdy widz znalazł coś dla siebie i nie miał chwili na nudę – mówiła Justyna Wesołowska, projektantka i główna organizatorka Sandomierz Fashion Street.

Na wybiegu swoje kolekcje zaprezentowali m.in. Aneta Larysa Knap, Maciej Nodzeński, Monika Wójtowicz, Marcelina Misztal, Ewelina Dec, Iza Michalczak, Jakub Suchara, Klaudia Klimas, Anna Maria Zygmunt, Zofia Haśnik, Aleksandra Grela, Anna Biel, Dominika Kłyś–Malec, Paulina Sitek, Maciej Moskała, Klaudia Chowaniec, Barbara Tyszczuk, Ewa Komenda, Weronika Przyborek, Donata Marczak, Jane Asałran, Justyna Wesołowska i Inka Kotuk.

Sandomierz – stolica nadwiślańskiej mody

Tegoroczna edycja udowodniła, że Sandomierz Fashion Street to coś więcej niż pokaz pięknych ubrań. To przestrzeń dla dialogu, integracji i inspiracji, w której moda spotyka się ze sztuką i ważnymi tematami społecznymi. Dzięki takim inicjatywom, Sandomierz coraz mocniej zaznacza swoją obecność na modowej mapie Polski.

Zobacz zdjęcia uczestniczek Metamorfoz w galerii przygotowanej przez Marut Studio.