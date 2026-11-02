„Metamorfozy”. Kolejna odsłona wielkiej elegancji

Projektowanie tego wydarzenia i obserwowanie, jak w naszym zespole budzi się piękno, to dla mnie za każdym razem ogromna radość. Jednak jeszcze większą satysfakcję daje mi to, że możemy pokazywać coś znacznie ważniejszego niż samą zmianę wizerunku. Chcemy udowadniać, że moda nie ma wieku, a wielka elegancja w stylu art déco jest równie piękna na młodej kobiecie, jak i na kobiecie dojrzałej. Liczą się osobowość, odwaga, indywidualny styl i radość z odkrywania siebie na nowo.
W tej edycji wzięła udział przemiła Dorota, 60-latka, która od dawna interesuje się modą i sama chętnie tworzy własne stylizacje. Dla osoby z taką pasją oddanie się w ręce naszego zespołu było niezwykłą przygodą. Dorota nie kryje satysfakcji, że zdecydowała się zgłosić do projektu.
Naszą drugą uczestniczką była Dominika, dwudziestokilkuletnia tytanka pracy, od lat związana z branżą beauty, która na co dzień dba o urodę innych kobiet. Tym razem sama znalazła się po drugiej stronie lustra. Co więcej, po raz pierwszy w życiu pozwoliła, by makijaż wykonał jej ktoś inny!
Obie panie odnalazły się w tej niezwykłej stylistyce znakomicie. Można powiedzieć, że czuły się jak ryby w wodzie! Choć dzieli je wiek i doświadczenia, połączyła je otwartość na modę, radość z przemiany i swoboda, z jaką weszły w świat wielkiej elegancji.
Co powiedziały nasze bohaterki?
Dorota podkreśla, że udział w „Metamorfozie” był dla niej nie tylko okazją do zmiany wizerunku, ale również do przeżycia czegoś wyjątkowego.
- Modą interesuję się od dawna, dlatego udział w „Metamorfozie” był dla mnie ogromną przyjemnością. Lubię eksperymentować ze stylem, ale możliwość zobaczenia siebie w tak eleganckim, inspirowanym art déco wydaniu, była czymś szczególnym. Cieszę się, że się zgłosiłam. To piękne doświadczenie i dowód na to, że kobieta w każdym wieku może bawić się modą, odkrywać nowe oblicza swojej kobiecości i czuć się wyjątkowo – podkreśla Dorota.
Dominika, która zawodowo zajmuje się upiększaniem innych, tym razem sama mogła poczuć się jak bohaterka wyjątkowej sesji.
Na co dzień, to ja dbam o to, żeby inne kobiety czuły się piękne, dlatego oddanie się w czyjeś ręce było dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Nigdy wcześniej nie pozwoliłam, żeby ktoś inny wykonał mi makijaż! Było to bardzo ciekawe i inspirujące przeżycie. Stylizacja w klimacie art déco zachwyciła mnie elegancją i charakterem. Przekonałam się, że moda nie musi mieć żadnych ograniczeń, a klasyka może wyglądać świeżo, nowocześnie i niezwykle kobieco – mówi Dominika.
Za kulisami spektakularnych przemian
Całość przemian naszych bohaterek odbyła się w wyjątkowej oprawie, za którą odpowiadał sztab profesjonalistów, ludzi z pasją i wyczuciem stylu.
Piękno nie zna granic wieku
Druga odsłona „Metamorfoz” po raz kolejny pokazała nam, jak wiele może zmienić wspólna praca, zaufanie i odrobina odwagi. Ale przede wszystkim przypomniała, że elegancja nie ma metryki, piękno nie zna granic wieku, a moda może być przestrzenią dla każdej kobiety.
Chcemy, by nasze bohaterki wychodziły z tego projektu nie tylko z nowym wizerunkiem, lecz także z uśmiechem, pięknymi wspomnieniami i przekonaniem, że warto dawać sobie szansę na nowe doświadczenia.
Bo wielka elegancja nie jest zarezerwowana dla wybranych. Jest dla każdej z nas.
Zespół realizujący Metamorfozy II
Niech ta historia będzie inspiracją dla kolejnych kobiet! Zapraszamy do udziału w następnej odsłonie naszego projektu „Metamorfozy". Zgłaszajcie się i pozwólcie nam odkryć Wasze piękno na nowo!
Nie ma znaczenia, ile macie lat, jaki styl lubicie ani czy na co dzień śledzicie modowe trendy. Liczy się otwartość na nowe doświadczenia i chęć przeżycia wyjątkowej przygody. Być może to właśnie Ty zostaniesz bohaterką kolejnej „Metamorfozy” i przekonasz się, że wielka elegancja jest na wyciągnięcie ręki!
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