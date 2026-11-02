„Metamorfozy”. Kolejna odsłona wielkiej elegancji

Projektowanie tego wydarzenia i obserwowanie, jak w naszym zespole budzi się piękno, to dla mnie za każdym razem ogromna radość. Jednak jeszcze większą satysfakcję daje mi to, że możemy pokazywać coś znacznie ważniejszego niż samą zmianę wizerunku. Chcemy udowadniać, że moda nie ma wieku, a wielka elegancja w stylu art déco jest równie piękna na młodej kobiecie, jak i na kobiecie dojrzałej. Liczą się osobowość, odwaga, indywidualny styl i radość z odkrywania siebie na nowo.

W tej edycji wzięła udział przemiła Dorota, 60-latka, która od dawna interesuje się modą i sama chętnie tworzy własne stylizacje. Dla osoby z taką pasją oddanie się w ręce naszego zespołu było niezwykłą przygodą. Dorota nie kryje satysfakcji, że zdecydowała się zgłosić do projektu.

Naszą drugą uczestniczką była Dominika, dwudziestokilkuletnia tytanka pracy, od lat związana z branżą beauty, która na co dzień dba o urodę innych kobiet. Tym razem sama znalazła się po drugiej stronie lustra. Co więcej, po raz pierwszy w życiu pozwoliła, by makijaż wykonał jej ktoś inny!

Obie panie odnalazły się w tej niezwykłej stylistyce znakomicie. Można powiedzieć, że czuły się jak ryby w wodzie! Choć dzieli je wiek i doświadczenia, połączyła je otwartość na modę, radość z przemiany i swoboda, z jaką weszły w świat wielkiej elegancji.

Co powiedziały nasze bohaterki?

Dorota podkreśla, że udział w „Metamorfozie” był dla niej nie tylko okazją do zmiany wizerunku, ale również do przeżycia czegoś wyjątkowego.

- Modą interesuję się od dawna, dlatego udział w „Metamorfozie” był dla mnie ogromną przyjemnością. Lubię eksperymentować ze stylem, ale możliwość zobaczenia siebie w tak eleganckim, inspirowanym art déco wydaniu, była czymś szczególnym. Cieszę się, że się zgłosiłam. To piękne doświadczenie i dowód na to, że kobieta w każdym wieku może bawić się modą, odkrywać nowe oblicza swojej kobiecości i czuć się wyjątkowo – podkreśla Dorota.