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1 października 2026

Metamorfozy. Druga odsłona wielkiej elegancji

Każda z nas nosi w sobie kobietę, która pragnie być zauważoną - piękną, pewną siebie, gotową błyszczeć. Czasem wystarczy jeden mały krok, by ją w sobie odnaleźć.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wydawnictwo Sztafeta zaprasza do udziału w drugiej, bezpłatnej edycji projektu Metamorfoz, która tym razem odbędzie się w listopadzie i grudniu.

Pierwsza odsłona, zrealizowana wspólnie z siostrami Kovalove, udowodniła, że strach przed zmianą można pokonać, a odwaga potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Uczestniczki odkryły nowy wizerunek, kobiecość i wiarę we własną wartość. Bez względu na wiek czy rozmiar – teraz przyszedł czas na kolejne, równie odważne bohaterki.

Tej zimy stawiamy na wielki styl. Fascynatory, eleganckie suknie i klasyczne kroje – całość stylizacji inspirowana będzie szlachetną elegancją z elementami art déco. Za tę estetykę odpowiada stylistka tej odsłony, Gabriela Tomaka-Ząbek z Rzeszowa, projektantka mody odpowiedzialnej społecznie. „Wierzę, że prawdziwa moda zaczyna się tam, gdzie kończy się powierzchowność, a wyłania się szlachetność charakteru” – mówi Gabriela, dla której moda to zaproszenie do świata pięknych emocji i prawdziwego serca.

Paniom towarzyszyć będzie fotograf, makijażystka, fryzjer oraz styliści, którzy stworzą opowieść o odwadze bycia sobą. Każda z dwóch uczestniczek otrzyma również upominek – wybrany element stylizacji, który pozostanie pamiątką metamorfozy.

Nie czekaj na idealny moment – on jest teraz. Kup Miesięcznik Sztafeta, wytnij kupon zgłoszeniowy i wyślij na adres redakcji: kupon na edycję listopadową znajdziesz w numerze październikowym, a na grudniową – w listopadowym. Pozwól sobie na odwagę. Zasługujesz, by poczuć się piękna.

Regulamin projektu

Październikowy numer miesięcznika "Sztafeta"
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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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