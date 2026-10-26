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Fot. KPP Nisko
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Nisko 27 października 2026

Mercedesem 227 km/h po S19

Niżańscy policjanci zatrzymali 19-letniego kierowcę, który na drodze ekspresowej S19 jechał z prędkością 227 km/h. Przypominamy, że w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Do kontroli drogowej Mercedesa doszło w minioną niedzielę. Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Młody kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi.

Źródło: KPP Nisko

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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