Mercedesem 227 km/h po S19

Do kontroli drogowej Mercedesa doszło w minioną niedzielę. Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.
Młody kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi.
Źródło: KPP Nisko
Niżańscy policjanci zatrzymali 19-letniego kierowcę, który na drodze ekspresowej S19 jechał z prędkością 227 km/h. Przypominamy, że w tym miejscu obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.
Do kontroli drogowej Mercedesa doszło w minioną niedzielę. Za kierownicą siedział 19-letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.
Młody kierowca został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi.
Źródło: KPP Nisko
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