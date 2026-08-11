MEN ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Rodzice mogą już planować urlopy

Rok szkolny rozpocznie się 1 września

Uczniowie wrócą do szkół we wtorek, 1 września 2026 roku. Zajęcia potrwają do piątku, 25 czerwca 2027 roku. Po drodze czekają ich przerwy świąteczne, ferie oraz dodatkowe dni wolne, których terminy ustalą dyrektorzy poszczególnych placówek.

Dla rodziców kalendarz szkolny jest równie ważny jak dla uczniów. Pozwala wcześniej zaplanować opiekę nad dziećmi, rodzinne wyjazdy, półkolonie, a także rozsądnie rozłożyć urlop w pracy.

Boże Narodzenie: nawet 11 dni wolnego przy czterech dniach urlopu

Zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się w środę, 23 grudnia, i potrwa do czwartku, 31 grudnia 2026 roku. Nowy Rok przypadnie w piątek, po którym nastąpi weekend. Uczniowie wrócą więc do szkół dopiero w poniedziałek, 4 stycznia. W praktyce oznacza to 12 kolejnych dni bez lekcji – od 23 grudnia do 3 stycznia.

Układ jest korzystny także dla pracujących rodziców. Wigilia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego wykorzystanie czterech dni urlopu – od 28 do 31 grudnia – pozwoli uzyskać 11 dni wypoczynku, od 24 grudnia do 3 stycznia.

Co więcej, drugi dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia, przypadnie w sobotę. Pracownikom zatrudnionym w standardowym, pięciodniowym tygodniu pracy przysługuje za to dodatkowy dzień wolny, którego termin wyznacza pracodawca. Jeżeli przypadnie on między 28 a 31 grudnia, do uzyskania 11-dniowej przerwy mogą wystarczyć zaledwie trzy dni urlopu.

Kolejny dzień ustawowo wolny przypadnie w środę, 6 stycznia, w Święto Trzech Króli.

Ferie na Podkarpaciu rozpoczną się jako pierwsze

Ferie zimowe ponownie odbędą się w trzech terminach. Uczniowie z województwa podkarpackiego rozpoczną wypoczynek już 18 stycznia.

Terminy ferii zimowych w 2027 roku:

od 18 do 31 stycznia – województwa: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie i opolskie,

od 1 do 14 lutego – województwa: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie i lubelskie,

od 15 do 28 lutego – województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i małopolskie.

Rodzic, który wykorzysta pięć dni urlopu w jednym z tygodni ferii, razem z sąsiednimi weekendami zyska dziewięć kolejnych dni wolnego. Rodzice mogą też podzielić się opieką – każde z nich bierze wówczas jeden tydzień urlopu, co pozwala objąć całe ferie bez konieczności organizowania dodatkowej opieki.

Wielkanoc: dwa dni urlopu dadzą pięć dni wolnego

W 2027 roku Wielkanoc przypadnie wcześniej niż zwykle. Niedziela Wielkanocna wypada 28 marca, a Poniedziałek Wielkanocny – 29 marca. Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach potrwa od czwartku, 25 marca, do wtorku, 30 marca.

Rodzice, którzy wezmą urlop 25 i 26 marca, zyskają pięć kolejnych dni wolnego – od czwartku do Poniedziałku Wielkanocnego. Aby spędzić z dziećmi całą sześciodniową przerwę, trzeba będzie wykorzystać jeszcze jeden dzień urlopu – we wtorek, 30 marca.

Majówka mniej korzystna, ale będzie jeszcze Boże Ciało

W 2027 roku Święto Pracy, 1 maja, przypadnie w sobotę, natomiast Święto Konstytucji 3 Maja – w poniedziałek. Dla uczniów oznacza to trzydniowy weekend.

Osobom pracującym w standardowym systemie za święto przypadające w sobotę przysługuje dodatkowy dzień wolny. Jego termin ustali jednak pracodawca, dlatego nie musi on automatycznie przedłużyć majówki.

Kolejna okazja do krótkiego wyjazdu pojawi się pod koniec maja. Boże Ciało przypadnie w czwartek, 27 maja. Jeżeli szkoła ustanowi piątek dodatkowym dniem wolnym, jeden dzień urlopu pozwoli rodzicom zyskać czterodniowy rodzinny weekend.

Wakacje rozpoczną się 26 czerwca

Uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych II stopnia zakończą zajęcia 30 kwietnia 2027 roku. Pozostali odbiorą świadectwa w piątek, 25 czerwca.

Wakacje oficjalnie rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2027 roku. Dokładne terminy egzaminu ósmoklasisty, matur oraz egzaminów zawodowych Centralna Komisja Egzaminacyjna ma ogłosić do 20 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Państwowa Inspekcja Pracy