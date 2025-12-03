Mefedron, marihuana i haszysz przy 19-latku

Do zatrzymania doszło w ubiegłym tygodniu. Podczas patrolu ulic policjanci zauważyli dwóch młodych mężczyzn, których nerwowe zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Mundurowi podjęli interwencję i wylegitymowali 18-latka i 19-latka. Jeden z nich był wyraźnie pobudzony.

W trakcie kontroli policjanci ujawnili przy 19-latku kilkadziesiąt woreczków z suszem roślinnym, brunatną substancją oraz białym, skrystalizowanym proszkiem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone środki to mefedron, marihuana i haszysz.

19-latek usłyszał już zarzut posiadania substancji zabronionych. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.