Na najwyższym stopniu podium mistrzyni Polski Gi w wadze do 36 kg w kategorii wiekowej 8-9 lat - Hania Banach (Fightsport Stalowa Wola)
Medalowy weekend Fightsport Stalowa Wola – trzy razy złoto

Z czterema medalami, trzema złotymi i jednym brązowym, wróciła z Mistrzostw Polski Aikido i Ju Jitsu rozgrywanych w Jarosławiu, trójka reprezentantów Fightsport Stalowa Wola: Paweł Łokaj, Damian Stadnik i Hania Banach.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W kategorii senior w formule No Gi w kategorii wagowej do 86 kg, Paweł Łokaj w walce o „złoto” pokonał Jakuba Pawlukiewicza (Universal Fight Team Rzeszów), a w wadze do 91 kg w tej samej formule zajął miejsce trzecie.

Paweł Łokaj, mistrz Polski w wadze do 86 kg

Damian Stadnik (junior, No Gi, kategoria wagowa do 66 kg) pokonał w finałowej walce Karola Kusza (Universal Fight Team Rzeszów), a wcześniej innego zawodnika rzeszowskiego klubu, Karola Ozgę.

Damian Stadnik - najlepszy zawodnik w wadze do 66 kg w formule No Gi

Fantastycznie spisała się najmłodsza podopieczna trenera Pawła Kunysza - Hanna Banach. Odniosła trzy zwycięstwa w formule Gi wśród dziewczynek 8-9 lat w kategorii wagowej do 36 kg i stanęła na najwyższym stopniu podium. W pierwszej walce pokonała Sandrę Kalińską (Silesian Aikido Pszczyna), w drugiej Wiktorię Melon (Combat Team Radgoszcz), a w ostatniej Emilię Kolbuszewską (Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido/Honbu Dojo Jarosław).

Hania Banach odniosła trzy zwycięstwa i wywalczyła mistrzowski tytuł w formule Gi w wadze do 36 kg

Zdjęcia Fightsport Stalowa Wola

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Trójka z MKT Stalowa Wola na podium w Zamościu
Stalowa Wola
Patryk Pawłowski 13. zawodnikiem mistrzostw świata w biegu na 50 km
Stalowa Wola
16 sekund i po wszystkim…Stal - Śląsk II 0:1
Stalowa Wola
Międzynarodowy Puchar Karpat w SLO w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Tenis. Grand Prix & Kobiece Granie
Stalowa Wola
Narzędziownia i WP-Transfer coraz bliżej mistrzostwa
Stalowa Wola
W piątek z rezerwami Śląska. Na Hutniczej!
Stalowa Wola
Sokół pojedzie do Łańcuta, Stal do Błażowej, a ŁKS do Ropczyc
Stalowa Wola
