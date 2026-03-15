Medalowy weekend Fightsport Stalowa Wola – trzy razy złoto

W kategorii senior w formule No Gi w kategorii wagowej do 86 kg, Paweł Łokaj w walce o „złoto” pokonał Jakuba Pawlukiewicza (Universal Fight Team Rzeszów), a w wadze do 91 kg w tej samej formule zajął miejsce trzecie.

Paweł Łokaj, mistrz Polski w wadze do 86 kg

Damian Stadnik (junior, No Gi, kategoria wagowa do 66 kg) pokonał w finałowej walce Karola Kusza (Universal Fight Team Rzeszów), a wcześniej innego zawodnika rzeszowskiego klubu, Karola Ozgę.

Damian Stadnik - najlepszy zawodnik w wadze do 66 kg w formule No Gi

Fantastycznie spisała się najmłodsza podopieczna trenera Pawła Kunysza - Hanna Banach. Odniosła trzy zwycięstwa w formule Gi wśród dziewczynek 8-9 lat w kategorii wagowej do 36 kg i stanęła na najwyższym stopniu podium. W pierwszej walce pokonała Sandrę Kalińską (Silesian Aikido Pszczyna), w drugiej Wiktorię Melon (Combat Team Radgoszcz), a w ostatniej Emilię Kolbuszewską (Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido/Honbu Dojo Jarosław).

Hania Banach odniosła trzy zwycięstwa i wywalczyła mistrzowski tytuł w formule Gi w wadze do 36 kg

