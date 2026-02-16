Miesięcznik
Na starcie do biegu na 3000 m. Stanisław Łańcucki - trzeci z lewej, Adam Szymański - siódmy z prawej (Fot. Anna Sojka/SKB Stalowa Wola)
1.0 / 5
Stalowa Wola 16 lutego 2026

Medalowa drużyna ze Stalowej Woli podbiła Mistrzostwa Polski Masters

Piątkę reprezentantów delegował na rozgrywane w Kujawsko-Pomorskiej Arena Toruń 35. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters - Stalowowolski Klub Biegacza. Wszyscy stanęlii na podium! Małgorzata Siembida, Anna Sojka, Beata Orłowska, Stanisław Łańcucki i Adam Szymański.

Pierwsza na podium wchodziła Anna Sojka, która wywalczyła wicemistrzostwo Polski w chodzie na 3000 m w kategorii K-40 (czas 18:24,56).  Pierwsza minęła linię mety Joanna Biernacka z RK Athletics Warszawa (18:60,50), a brązowy medal trafił do jej koleżanki klubowej, Marty Stawarczyk (19:30,79). Anna Sojka otworzyła kolekcję medalową, którą w kolejnych startach uzupełniali jej koleżanki i koledzy z SKB.

Małgorzata Siembida została mistrzynią Polski w  biegu na 400 m w kategorii K-45 (1:15,57), a w biegu na 1500 m zajęła miejsce trzecie (6:05,51). Mistrzostwa zdobyła Iwona Kąs z Krakowa (5:47,04).

Multimedalista masterskich mistrzostw Polski - Stanisław Łańcucki (M-65) dwukrotnie stawał na podium. Wybiegał „złoto” na 1500 m (5:34,86), a na 3000 m wywalczył wicemistrzostwo Polski (11:41,82). Pierwsze miesjce zajął Grzegorz Kiełczewski z Wrocławia (11:26,51).

Kolejną medalistką mistrzostw Polski, reprezentującą SKB Stalowa Wola jest Beata Orłowska, która zajęła trzecie miejsce kategorii K-55 w biegu na 400 m (1:01,40). Mistrzostwo wywalczyła Monika Jabłkowska z klubu Lemiesz Team Warszawa (1:10,26), a srebrną medalistką została Anna Maszorek-Szymala z Dynamic Łódź (1:16,25).

Z medalem wrócił z Torunia także Adam Szymański (M-75). W pierwszym swoim starcie zajął czwarte miejsce w biegu na 3000 m (16:53,82) - mistrzem Polski w  tej kategori wiekowej został Janusz Rozum z Warszawy (13:14,83) - a w biegu na 1500 m wywalczył „brąz” (8:36,68) - pierwszy był Tadeusz Dziekoński z Białegostoku (5:50,68).

Zdjęcia Anna Sojka/SKB Stalowa Wola

