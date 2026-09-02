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Fot. Konrad Grabiec
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Stalowa Wola 2 września 2026

Medale i rekordy życiowe. Lekkoatleci Stali świetnie rozpoczęli sezon po wakacjach

Pierwszy po wakacjach mityng lekkoatletyczny na Podkarpaciu, odbył się w sobotę 29 sierpnia w Stalowej Woli. W zawodach udział wzięło 347 zawodników z 15 klubów województwa podkarpackiego oraz gościnnie z lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Dla wielu z nich udział w tych zawodach był ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Znakomicie spisali się lekkoatleci Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, którzy aż 27 razy stawali na podium! Poprawili również dziewięć rekordów życiowych.

Złote medale: Paulina Zawół, 200 m - 26.01, Karolina Czernia, 300 m U14 - 43.58, Fabian Molawka, 300 m U14 - 45.58, Milena Basińska, 400 m - 56.57 PB, Dominika Pikor, wieloskok - 10.44 PB, Wanessa Pistor, rzut dyskiem - 42.17 PB, Marcel Ćwik, skok w dal - 6.29 PB i trójskok – 12.60 PB, sztafeta 4x100 m mężczyzn: Tymoteusz Kufel, Konrad Kusz, Maksymilian Butryn, Kacper Grzybowski - 48.41, sztafeta 4x100 m kobiet: Klaudia Lesiak, Laura Tokarczyk, Aleksandra Abram, Milena Kowalska - 52.83

Srebrne medale: Paulina Zawół, 100 m - 12.88, Kacper Wojtala, 100 m - 11.39, Oliwia Pakuła, 400 m - 57.02, Blanka Machaj, 600 m - 1:37.99, Krzysztof Stępień, 3000 m - 15:49.74 PB, Karolina Kowalczykowska, rzut młotem - 41.58 PB, Dmytro Safronov, rzut dyskiem - 43.61 i rzut oszczepem - 43.54

Brązowi medaliści: Adam Kolasa, 300 m U14 - 47.61, Julia Czarny, 400 m - 59.69, Aleksandra Abram, 600 m U16 - 1:41.24 PB, Bartosz Brodowski, 3000 m - 16:17.33, Sebastian Tęcza, skok w dal - 6.12, Dominika Pikor, skok wzwyż - 145, Gerard Moskal, rzut dyskiem - 39.50 PB, Polina Święcicka, rzut oszczepem - 26.45, sztafeta 4x100 m mężczyzn: Jan Termena, Fabian Molawka, Beniamin Tubielewicz, Norbert Leśniowski - 53.06.

Ponadto w ramach uczczenia pamięci śp. trenera Benedykta Sobczyńskiego odbyły się dwa memoriałowe biegi na 600 m.
Wśród kobiet zwyciężyła Justyna Bajkowska (Żak Biała Podlaska) - 1:37.28. Drugie miejsce zajęła Blanka Machaj (Stal Stalowa Wola) - 1:37.99, a trzecie Nadia Bardjan (Resovia) - 1:40.21. Bieg mężczyzn wygrał Tomasz Serafin (Tiki-Taka Kolbuszowa) - 1:23.02. Drugi był Hubert Szpyt (AZS UMCS Lublin) - 1:25.18, a trzeci Ksawery Baran (Resovia) - 1:25.33.

Sponsorem głównym Ogólnopolskiego Mityngu Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal byli: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy, Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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