Medale i rekordy życiowe. Lekkoatleci Stali świetnie rozpoczęli sezon po wakacjach

Znakomicie spisali się lekkoatleci Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola, którzy aż 27 razy stawali na podium! Poprawili również dziewięć rekordów życiowych.
Złote medale: Paulina Zawół, 200 m - 26.01, Karolina Czernia, 300 m U14 - 43.58, Fabian Molawka, 300 m U14 - 45.58, Milena Basińska, 400 m - 56.57 PB, Dominika Pikor, wieloskok - 10.44 PB, Wanessa Pistor, rzut dyskiem - 42.17 PB, Marcel Ćwik, skok w dal - 6.29 PB i trójskok – 12.60 PB, sztafeta 4x100 m mężczyzn: Tymoteusz Kufel, Konrad Kusz, Maksymilian Butryn, Kacper Grzybowski - 48.41, sztafeta 4x100 m kobiet: Klaudia Lesiak, Laura Tokarczyk, Aleksandra Abram, Milena Kowalska - 52.83
Srebrne medale: Paulina Zawół, 100 m - 12.88, Kacper Wojtala, 100 m - 11.39, Oliwia Pakuła, 400 m - 57.02, Blanka Machaj, 600 m - 1:37.99, Krzysztof Stępień, 3000 m - 15:49.74 PB, Karolina Kowalczykowska, rzut młotem - 41.58 PB, Dmytro Safronov, rzut dyskiem - 43.61 i rzut oszczepem - 43.54
Brązowi medaliści: Adam Kolasa, 300 m U14 - 47.61, Julia Czarny, 400 m - 59.69, Aleksandra Abram, 600 m U16 - 1:41.24 PB, Bartosz Brodowski, 3000 m - 16:17.33, Sebastian Tęcza, skok w dal - 6.12, Dominika Pikor, skok wzwyż - 145, Gerard Moskal, rzut dyskiem - 39.50 PB, Polina Święcicka, rzut oszczepem - 26.45, sztafeta 4x100 m mężczyzn: Jan Termena, Fabian Molawka, Beniamin Tubielewicz, Norbert Leśniowski - 53.06.
Ponadto w ramach uczczenia pamięci śp. trenera Benedykta Sobczyńskiego odbyły się dwa memoriałowe biegi na 600 m.
Wśród kobiet zwyciężyła Justyna Bajkowska (Żak Biała Podlaska) - 1:37.28. Drugie miejsce zajęła Blanka Machaj (Stal Stalowa Wola) - 1:37.99, a trzecie Nadia Bardjan (Resovia) - 1:40.21. Bieg mężczyzn wygrał Tomasz Serafin (Tiki-Taka Kolbuszowa) - 1:23.02. Drugi był Hubert Szpyt (AZS UMCS Lublin) - 1:25.18, a trzeci Ksawery Baran (Resovia) - 1:25.33.
Sponsorem głównym Ogólnopolskiego Mityngu Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal byli: SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy, Miasto Stalowa Wola, Powiat Stalowowolski oraz Podkarpacki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki.
Komentarze