2 września 2026

Medale i rekordy życiowe. Lekkoatleci Stali świetnie rozpoczęli sezon po wakacjach

Pierwszy po wakacjach mityng lekkoatletyczny na Podkarpaciu, odbył się w sobotę 29 sierpnia w Stalowej Woli. W zawodach udział wzięło 347 zawodników z 15 klubów województwa podkarpackiego oraz gościnnie z lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Dla wielu z nich udział w tych zawodach był ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików.