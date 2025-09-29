Miesięcznik
Stal II Stalowa Wola - San Kłyżów 3:0. Z prawej Piotr Wójs, z lewej Paweł Kryń
Stalowa Wola Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Jarocin 29 września 2025

Męczarnie prowadzącej trójki: Pogoni, Zdziar i rezerw „Stalówki”

Ostatnia kolejka w stalowowolskiej lidze okręgowej udowodniła, że w sporcie nie należy lekceważyć nikogo. A to zdaje się zrobiły zespoły, które od początku sezonu rozdają w lidze karty, które otwierają tabelę, czyli: Pogoń Leżajsk, LZS Zdziary i Stal II Stalowa Wola.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Leżajsku outsider z Brzyskiej Woli wygrywał do 71. minuty. Po stracie wyrównują cej bramki opadły mu skrzydła… W Zdziarach beniaminek z Nowej Sarzyny prowadził po pierwszej połowie 3:2. Gospodarze wyrównali dopiero dziesięć minut przed końcem podstawowego czasu gry, po uderzeniu Artura Łuczaka, wieloletniego piłkarza Unii, wychowanka klubu z Nowej Sarzyny.
Ciężko grało się także młodej drużynie Stali Stalowa Wola. Przeważała w spotkaniu z Sanem, ale brakowało jej konkretów pod bramką rywala, albo dobrze w niej spisywał się Sebastian Stój. Goście rzadko gościli pod bramką Stali, ale w drugiej połowie mogli objąć prowadzenie, po efektownej, indywidualnej akcji Chmiela - skończyło się tylko rzutem rożnym. W końcu bramka Sanu została naruszona. Na listę strzelców wpisał się Wiktor Gnatek - wszedł na boisko po przerwie - a asystę zaliczył Piotr Wójs, który w 90. minucie zdobył drugą bramkę dla Stali. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Gnatek.
Szalone końcówki meczów oglądali kibice piłkarscy w Tarnobrzegu i Pysznicy.

STAL II STALOWA WOLA - SAN KŁYŻÓW 3:0 (0:0) 
1-0 Gnatek (68), 2-0 Wójs (90), 3-0 Gnatek (90+3)
STAL: Oraczewski - Żółtek, Łukawski, Fedejko, Moskal (46 Szymecki), Bystrek (74 Sierkowski), Filist, Ziemian, Opoka (58 Sławek), Wójs, Piotrowski (46 Gnatek).
SAN: Stój - Tofil, Pięta, Paweł Kryń, Piotr Kryń (74 Cichoń), Ślusarczyk, Smosna, Stadnik, Siuta, Chmiel.
Sędziował Tomasz Wilk
Żółta kartka Pyz.

LZS ZDZIARY - UNIA NOWA SARZYNA 5:3 (2:3)
0-1 Wilkos (19), 0-2 Nicpoń (26), 1-2 Łuczak (36), 2-2 Marchut (30), 2-3 Nicpoń (40), 3-3 Łuczak (80), 3-4 Maślach (87), 3-5 Łuczak (89)
ZDZIARY: Drzymała - Tofilski (45 Madej, 68 Maslach), Jandziński (90 Maslyan), Gnidec, Urbanik, Moskal, Cupak, Siudak, Marchut, Wojtas (58 Cieśla), Łuczak.
UNIA: Sarzyński- Neverov, Kostyra, Gnatek, Dec- Hanejko, Kucz, Nicpoń (75 Śliwa)- Szeliga (86 Wnęk), Wilkos, Madej.
Sędziował Marek Witoń
Żółte kartki: Gnidec, Jandziński - Nicpoń, Dec.

W pozostałych meczach 9. kolejki

SPARTA JEŻOWE – SOKÓŁ KAMIEŃ 1:0 (1:0)
Gnacek (45)
POGOŃ LEŻAJSK - LKS BRZYSKA WOLA 4:2 (0:0)
Fusiarz (52, 90+3), Kruk (71), Miazga (79) – Leniart (58), Socha (63)
STAL NOWA DĘBA - SŁOWIANIN GRĘBÓW 4:0 (0:0)
Szalony (58), Czyrny (67), Głód (74), Tereszkiewicz (86)
SIARKA II - TANEW WÓLKA TANEWSKA 1:1 (1:0)
Szkiela (40) - D.Kokoszka (90+3-karny)
OLIMPIA PYSZNICA - CZARNI LIPA 0:2 (0:0)
Karol Chamera (88), Konrad Chamera (90+3-karny)
Pauzował JEZIORAK CHWAŁOWICE

Tabela za www.regiowyniki.pl

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

