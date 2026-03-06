Miesięcznik
Mecz Stali z Unią obejrzysz na wielkim telebimie w Restauracji „Stal”

W niedzielę, 8 marca, „Stalówka” zmierzy się na wyjeździe z Unią Skierniewice. Kibice nie muszą jednak jechać na Mazowsze, aby przeżywać sportowe emocje. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo na największym w Stalowej Woli 190-calowym telebimie w Restauracji „Stal”.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rezerwacji stolików, bo zainteresowanie wydarzeniem zapowiada się duże. Tym bardziej, że mecz przypada w Dniu Kobiet, co może być okazją do połączenia sportowych emocji ze wspólnym świętowaniem w restauracji.

Najwięcej zwycięstw

Zespół ze Skierniewic rozpoczął rundę wiosenną od zwycięstwa w Szczecinie ze Świtem 3:2 (2:2). Drużyna prowadzona przez Kamil Socha prezentuje ofensywny styl gry – ma najwięcej zwycięstw w lidze (14) oraz najwięcej zdobytych bramek (41).
Na własnym stadionie Unia przegrała w tym sezonie tylko dwa razy. Komplet punktów wywiozły stamtąd Olimpia Grudziądz oraz Świt Szczecin.

Najwięcej remisów

Z kolei Stal w pierwszym tegorocznym meczu ligowym zremisowała u siebie bezbramkowo z Podhalem Nowy Targ. Nasza drużyna jest w tym sezonie zespołem najczęściej remisującym w lidze (9). W delegacji zielono-czarni wygrali dotąd dwa razy: w Nowym Sączu z Sandecją (3:2) oraz w Jastrzębiu-Zdroju z GKS-em (5:1).

Unia bez najlepszego snajpera

Jesienne spotkanie obu drużyn w Stalowej Woli zakończyło się remisem 2:2. Dla Stali bramki zdobyli: Dawid Wolny oraz Kamil Turek (gol samobójczy), natomiast dwa gole dla gości strzelił Kamil Sabiłło. Najlepszego strzelca Unii i lidera klasyfikacji najlepszych strzelców 2 ligi w niedzielnym meczu zabraknie. Będzie pauzować za cztery żółte kartki. Z tego samego powodu nie wystąpią także trzej inni zawodnicy zespołu ze Skierniewic: Czarnecki, Kamiński i Stępień.

Mecz Unia - Stal, 8 marca, godzina 19.30

