Mechatronik z RCEZ w Nisku laureatem konkursu „Super Technik Regionu”

Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach, Filię w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Studenckie Koło Naukowe „Level_UP”. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 16 uczniów szkół technicznych z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, którzy wcześniej zwyciężyli w eliminacjach szkolnych.

RCEZ w Nisku reprezentowali uczniowie klasy 4A technikum mechatronicznego: Karol Kapusta, Bartłomiej Łepko i Jakub Pelc. Uczestnicy najpierw zmierzyli się z testem pisemnym, a następnie z zadaniem praktycznym sprawdzającym ich umiejętności zawodowe.

Najlepiej z reprezentantów niżańskiej szkoły poradził sobie Jakub Pelc, który awansował do ścisłego finału. W części praktycznej konkursu wraz z trzema innymi finalistami zdobył maksymalną liczbę punktów. O ostatecznym rozstrzygnięciu zdecydowały szczegóły punktacji, a tytuł „Super Technika Regionu” trafił właśnie do ucznia RCEZ w Nisku.

Sukces Jakuba został dodatkowo uhonorowany licznymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez partnerów wydarzenia. To kolejne potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia zawodowego w niżańskiej placówce oraz kompetencji jej uczniów w dziedzinie mechatroniki.

Wydarzeniu towarzyszyła także III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Mechatronika w Przemyśle i Edukacji”, która w tym roku odbywała się pod hasłem „Robotyzacja i Automatyzacja Produkcji”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami świata nauki, edukacji i przemysłu oraz do dyskusji o najnowszych trendach technologicznych.