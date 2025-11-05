MDK zaprasza na warsztaty tworzenia mydełek i soli kąpielowych

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 9 listopada, o godzinie 15.00 w Izbie Lasowiackiej im. Jana Puka. To doskonała okazja, by spędzić czas twórczo i rodzinnie - a przy okazji zabrać do domu pachnące, własnoręcznie wykonane produkty do kąpieli.

Podczas zajęć uczestnicy skomponują mydełka o wybranych kształtach, zapachach i kolorach oraz stworzą solne kompozycje do kąpieli, które zamienią zwykłą łazienkę w prawdziwe domowe SPA. Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.

- Chcemy, by te warsztaty pozwoliły mieszkańcom dosłownie „zanurzyć się” w jesiennym relaksie. Niech zapachnie miodem, mlekiem i wanilią! - zachęcają pracownicy MDK.

Bilety w cenie 40 zł za osobę można nabyć w kasie Miejskiego Domu Kultury lub online na stronie www.mdkstalowawola.bilety24.pl