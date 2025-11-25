Miesięcznik
Stalowa Wola 25 listopada 2025

MDK zaprasza na warsztaty „Oswoić pająka”

W niedzielę, 30 listopada, w Izbie Lasowiackiej im. Jana Puka rozpoczną się świąteczne przygotowania w wyjątkowym, tradycyjnym klimacie. Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na ostatnie w tym roku Rzemieślnicze Warsztaty Rodzinne, podczas których uczestnicy poznają jedną z najstarszych form ludowej dekoracji - słynnego „pająka”.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Warsztaty odbędą się w sali edukacyjnej MDK o godz. 15.00 i będą okazją do wspólnego wejścia w czas adwentu. Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie ma przypomnieć atmosferę dawnych świątecznych przygotowań, kiedy całe rodziny zasiadały razem przy jednym stole, by własnoręcznie tworzyć ozdoby. Uczestnicy wykonają dekorację inspirowaną tradycyjnym pająkiem ludowym – misterną konstrukcją ze słomy i kolorowych elementów, która niegdyś była obowiązkową ozdobą wiejskich domów.

Bilety w cenie 65 zł za osobę dostępne są w kasie MDK oraz online poprzez portal bilety24. Liczba miejsc jest ograniczona. W cenę wliczono wszystkie materiały oraz narzędzia potrzebne do pracy.

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorami pod numerem telefonu (15) 842 09 50 lub adresem e-mail dzialzdkmdk@gmail.com.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Komentarze

Brak komentarzy

