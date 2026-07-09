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Fot. PSP Groble
0.0 / 5
Jeżowe 9 lipca 2026

Mażoretki z gminy Jeżowe w europejskiej czołówce

Mażoretki z gminy Jeżowe, reprezentujące zespół Mażoretki Fortis, z powodzeniem rywalizowały podczas Mistrzostw Europy Mażoretek, które odbyły się w dniach 26-28 czerwca w chorwackim Varaždinie. W zawodach zmierzyły się z najlepszymi zespołami z całej Europy, osiągając bardzo dobre wyniki.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najwyżej uplasowały się kadetki i seniorki w konkurencji Defilada Baton Klasyczny, zajmując 4. miejsce. Juniorki w tej samej konkurencji wywalczyły 7. lokatę, natomiast zespół seniorek w konkurencji Pom Pon Classic zakończył rywalizację na 8. miejscu w gronie 13 drużyn.

To kolejny sukces mażoretek z Jeżowego, będący efektem wielu miesięcy intensywnych treningów, zaangażowania zawodniczek oraz pracy trenerów.

Na tym jednak sezon się nie kończy. Już we wrześniu Mażoretki Fortis wystąpią na Mistrzostwach Świata, do których rozpoczęły już przygotowania.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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