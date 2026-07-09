Mażoretki z gminy Jeżowe w europejskiej czołówce

Najwyżej uplasowały się kadetki i seniorki w konkurencji Defilada Baton Klasyczny, zajmując 4. miejsce. Juniorki w tej samej konkurencji wywalczyły 7. lokatę, natomiast zespół seniorek w konkurencji Pom Pon Classic zakończył rywalizację na 8. miejscu w gronie 13 drużyn.

To kolejny sukces mażoretek z Jeżowego, będący efektem wielu miesięcy intensywnych treningów, zaangażowania zawodniczek oraz pracy trenerów.

Na tym jednak sezon się nie kończy. Już we wrześniu Mażoretki Fortis wystąpią na Mistrzostwach Świata, do których rozpoczęły już przygotowania.