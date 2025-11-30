Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
Juliusz Cupak ma na koncie strzeleckim po dwóch rozegranych meczach 5 goli
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 30 listopada 2025

Maxpol wyszarpał zwycięstwo w ostatniej minucie

W drugim swoim występie w podkarpackiej 3 lidze futsalu Sympatyczni Nisko przegrali u siebie z drużyną Maxpol Rzeszów 4:5. Goście decydujący cios zadali w ostatniej minucie spotkania. W drużynie Sympatycznych zadebiutował były piłkarz „Stalówki”, obecnie dyrektor sportowy Stali PSA Jakub Kowalski.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W pierwszej połowie lepiej prezentowała się nasza drużyna. Już w 6. minucie objęła prowadzenie. Po wrzutce Jakuba Kowalskiego, celnie „główkował” Juliusz Cupak. W 12. minucie płaskim strzałem, po którym piłka przeleciała między nogami bramkarza, „Kowal” strzelił drugiego gola dlla Sympatycznych. Trener rzeszowskiej drużyny poprosił o czas i chwilę po wznowieniu gry, goście zdobyli kontaktową bramkę. Celnie przymierzył zza pola karnego Paweł Hass - chwilę wcześniej Arkadiusz Gil trafił piłką w słupek. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.
Także drugą połowę lepiej rozpoczęli gospodarze. Artur Kwiatkowski odebrał piłkę Hassowi, oddał ją Łukaszowi Startkowi, a ten odegrał do Adriana Golika i bramkarz Makspolu skapitulował po raz trzeci. Dwie minuty później z gola cieszyli się rywale. Po koronkowo rozegranej akcji piłkę do bramki wpakował Gil. Pięć minut później mecz zaczynał się jakby od nowa, bo trzeciego gola dla rzeszowskiej ekipy strzelił Adrian Nowak (asystę zanotował Hass).
W 35. minucie Maxpol świetnie rozegrał rzut wolny i po raz pierwszy tego dnia na prowadzeniu byli rzeszowianie. Przez niecałe dwie minuty, bo po raz drugi celną „główką” popisał się Cupak (5 gol na jego koncie strzeleckim). I kiedy wszystko wskazywało na to, że mecz zakończy się remisem, po raz trzeci w tym dniu piłkę do nizańskiej bramki skierował Nowak. Sympatyczni mieli tylko 51 sekund, by doprowadzić do remisu. Zbyt mało…
W następnej kolejce Sympatyczni zmierzą się na wyjeździe 7 grudnia z Tech-Projektem Jarosław.

SYMPATYCZNI NISKO - MAXPOL RZESZÓW 4:5 (2:1)
1-0 Cupak (6), 2-0 Kowalski (12), 2-1 Hass (13), 3-1 A.Golik (22), 3-2 Gil (23), 3-3 Nowak (28), 3-4 Nowak (35), 4-4 Cupak (37), 4-5 Nowak (40)
SYMPATYCZNI: Drzymała, Siudak - Startek, Cupak, Kwiatkowski, Golik, Tofil, Sobiło, Urbanik, Kowalski, Cichoń, Socha.
MAXPOL: Wierzbicki, Niemczyk - J.Iskra, Gil, Hass, Hawrylak, Garbacik, Wielgosz, Odrzywolski, Wilk, Leś, D.Iskra, Nowak, Kiliański.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Za wysokie progi… Stal - Polonia Bytom 74:90
Stalowa Wola
Za wysokie progi… Stal - Polonia Bytom 74:90
Podbeskidzie - Stal w Bielsku-Białej i w… Restauracji „Stal”!
Stalowa Wola
Podbeskidzie - Stal w Bielsku-Białej i w… Restauracji „Stal”!
Stal przed trudnym wyzwaniem. W sobotę podejmie wicelidera z Bytomia
Stalowa Wola
Stal przed trudnym wyzwaniem. W sobotę podejmie wicelidera z Bytomia
Jacek Skrzeszewski dziewiąty, a Blanka Machaj dziesiąta w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Stalowa Wola
Jacek Skrzeszewski dziewiąty, a Blanka Machaj dziesiąta w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych
Vega/UKS Zaleszany nie zatrzymuje się! Wisłoce pozwoliła zdobyć w pierwszym secie... 3 punkty
Stalowa Wola
Vega/UKS Zaleszany nie zatrzymuje się! Wisłoce pozwoliła zdobyć w pierwszym secie... 3 punkty
Podczas OTK Kadetek i Kadetów w Stalowej Woli karty rozdawali goście
Stalowa Wola
Podczas OTK Kadetek i Kadetów w Stalowej Woli karty rozdawali goście
Trzy zwycięstwa indywidualne i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team
Stalowa Wola
Trzy zwycięstwa indywidualne i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
Stalowa Wola
Wojtek Opałka będzie reprezentował Polskę w Wiedniu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu