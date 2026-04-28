Maturzyści z RCEZ w Nisku zakończyli naukę

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. starosta niżański Robert Bednarz, burmistrz Niska Konrad Krzyżak, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji kpt. Łukasz Skrzypek oraz przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Duliban.

Dyrektor szkoły Wacław Piędel, zwracając się do absolwentów, życzył im powodzenia na egzaminie maturalnym oraz trafnych wyborów w dorosłym życiu. Podziękował także nauczycielom i wychowawcom za kilkuletnią pracę z uczniami.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy gratulowali maturzystom i życzyli im sukcesów - zarówno na maturze, jak i w dalszej drodze życiowej. Nie zabrakło także podziękowań ze strony rodziców i samych uczniów.

Podczas uroczystości wręczono świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Uhonorowano także uczniów za osiągnięcia sportowe.

Zakończenie przygotowali uczniowie młodszych klas pod opieką nauczycieli. Teraz przed maturzystami najważniejsze wyzwanie - egzamin dojrzałości.