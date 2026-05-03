Lucjan Małek - dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli
Stalowa Wola 3 maja 2026

Matura w spektrum. Jak młodzi z autyzmem odnajdują się w liceum

Matura wygląda tak samo dla wszystkich, ale droga do niej nie zawsze jest identyczna. W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli uczy się około 80 uczniów, z czego ponad 50 ma orzeczenia, głównie w kierunku spektrum autyzmu. Szkoła pracuje w modelu, który ma umożliwiać naukę w dostosowanych warunkach, przy zachowaniu ogólnopolskich wymagań egzaminacyjnych.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Placówka od kilku lat przyjmuje uczniów nie tylko ze Stalowej Woli, ale także z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Jak podkreśla dyrektor Lucjan Małek, część młodych ludzi trafia tam po wcześniejszych trudnościach w większych szkołach, gdzie – jak mówi – lepsze efekty daje nauka w mniejszych grupach i spokojniejszym środowisku.

W szkole funkcjonują niewielkie klasy, liczące od kilku do maksymalnie dziewięciu uczniów. Każdy z uczniów z orzeczeniem pracuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Dostosowywane są m.in. formy sprawdzania wiedzy, czas pracy czy warunki nauki. W budynku nie ma również dzwonków, co ma ograniczać nadmiar bodźców.

Jak wskazuje psycholog Marta Dziewulska, uczniowie w spektrum często wymagają indywidualnego podejścia, ponieważ różnią się w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Z czasem – jak dodaje – wielu z nich wyraźnie się otwiera i lepiej radzi sobie w kontaktach z innymi.

Mimo specyfiki pracy, uczniowie przystępują do matury na takich samych zasadach jak ich rówieśnicy. Mogą korzystać z ustawowych dostosowań przewidzianych dla osób posiadających orzeczenia. Jak podkreśla dyrekcja, wyniki egzaminów w wielu przypadkach są porównywalne z wynikami innych szkół, a część absolwentów kontynuuje naukę na studiach lub wybiera szkoły policealne i zawody praktyczne.

Artykuł na ten temat przeczytasz w naszym kwietniowym miesięczniku SZTAFETA

