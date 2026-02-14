Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
Na podium, pierwszy z lewej Mateusz Stępień, obok z lewej jego trener Jacek Łyp
0.0 / 5
Stalowa Wola 14 lutego 2026

Mateusz Stępień wicemistrzem Polski w chodzie na 5000 m

W Rzeszowie w hali UCL odbywają się od piątku lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Polski U18 i U20. W pierwszym dniu zawodów srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski do lat 18 wywalczył w chodzie na 5000 m Mateusz Stępień z Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Podopieczny trenera Jacka Łypa pokonał dystans w czasie 29:45,05. Mistrzostwo zdobył i przy okazji ustanowił „życiówkę”, Kordian Krężel ze Stali Mielec (25:05,53), natomiast na najniższym stopniu podium stanął Oskar Jaworski z MUKS Płock (31:52,73 - rek. życ.). 

Startowali w piątek także inni lekkoatleci Stali. Sebastian Tęcza zajął 11. miejsce w trójskoku U18 (12.30), Kacper Koryga wystąpił w finale B biegu na 60 m U18 i zajął ósme miejsce (7,27), Szymon Leszczyński został sklasyfikowany na 14. miejscu w biegu na 1500 m U20

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Anna Sojka wicemistrzynią Polski w chodzie na 3000 m
Stalowa Wola
Anna Sojka wicemistrzynią Polski w chodzie na 3000 m
Na gola dla Stali czekał… 2014 dni
Stalowa Wola
Na gola dla Stali czekał… 2014 dni
Porażki z Solną i ze Spartą
Stalowa Wola
Porażki z Solną i ze Spartą
„Stalówki” kończą sezon na czwartym miejscu
Stalowa Wola
„Stalówki” kończą sezon na czwartym miejscu
„Siódemka” i „Piątka” najmocniejsze w mieście!
Stalowa Wola
„Siódemka” i „Piątka” najmocniejsze w mieście!
Powodzenia! Będziemy trzymać kciuki!
Stalowa Wola
Powodzenia! Będziemy trzymać kciuki!
Trzy porażki na start
Stalowa Wola
Trzy porażki na start
Zimowa stolica tenisa. Stalowa Wola wyznacza standardy w amatorskiej rywalizacji
Stalowa Wola
Zimowa stolica tenisa. Stalowa Wola wyznacza standardy w amatorskiej rywalizacji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu