Mateusz Stępień wicemistrzem Polski w chodzie na 5000 m

Podopieczny trenera Jacka Łypa pokonał dystans w czasie 29:45,05. Mistrzostwo zdobył i przy okazji ustanowił „życiówkę”, Kordian Krężel ze Stali Mielec (25:05,53), natomiast na najniższym stopniu podium stanął Oskar Jaworski z MUKS Płock (31:52,73 - rek. życ.).

Startowali w piątek także inni lekkoatleci Stali. Sebastian Tęcza zajął 11. miejsce w trójskoku U18 (12.30), Kacper Koryga wystąpił w finale B biegu na 60 m U18 i zajął ósme miejsce (7,27), Szymon Leszczyński został sklasyfikowany na 14. miejscu w biegu na 1500 m U20