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Od lewej: Paweł Ciuła, Marcin Łach, Artem Takmadżan, Marcin Kołodziej (fot. MKT Stalowa Wola)
5.0 / 5
Stalowa Wola Nisko 20 października 2026

Mateusz Łach triumfuje w Grand Prix Stalowej Woli Amatorów

Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli po raz kolejny udowodnił, że potrafi organizować turnieje na wysokim poziomie. Ostatni Grand Prix Stalowej Woli Amatorów, rozgrywany w miniony weekend był nie tylko okazją do walki o zwycięstwo, ale przede wszystkim spotkaniem pasjonatów tenisa. A zacięty finałowy pojedynek, rozstrzygnięty dopiero w super tie-breaku, był najlepszym podsumowaniem dwudniowej rywalizacji w grze pojedynczej w kategorii Open Amator, do której przystąpiło 26 zawodników.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Zwycięzcą turnieju został 39-letni Mateusz Łach z Łętowni. W I rundzie miał wolny los, a w pierwszym swoim występie pokonał Bartosza Miraszewskiego z Warszawy 6:2, 6:3. W ćwierćfinale okazał się lepszy od reprezentanta gospodarzy, Jakuba Łuczakowskiego z MKT Stalowa Wola, zwyciężając 6:3, 6:2, a w półfinale wygrał z Marcinem Kołodziejem z Majdanu Starego 5:7, 6:4, 10:8.

Jeszcze więcej emocji przyniósł mecz o pierwsze miejsce. Rywalem Łacha był Paweł Ciuła z Mielca, który w półfinale pokonał Artema Takmadżana z MKT Stalowa Wola 6:2, 6:2. Finał rozpoczął się od zwycięstwa mielczanina w pierwszym secie 7:5. Łach odpowiedział wygraną 6:3 w drugiej partii, doprowadzając do decydującego super tie-breaka. W nim ponownie zachował więcej zimnej krwi i zwyciężył 10:8, przypieczętowując triumf w całym turnieju.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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