Mateusz Łach triumfuje w Grand Prix Stalowej Woli Amatorów

Zwycięzcą turnieju został 39-letni Mateusz Łach z Łętowni. W I rundzie miał wolny los, a w pierwszym swoim występie pokonał Bartosza Miraszewskiego z Warszawy 6:2, 6:3. W ćwierćfinale okazał się lepszy od reprezentanta gospodarzy, Jakuba Łuczakowskiego z MKT Stalowa Wola, zwyciężając 6:3, 6:2, a w półfinale wygrał z Marcinem Kołodziejem z Majdanu Starego 5:7, 6:4, 10:8.

Jeszcze więcej emocji przyniósł mecz o pierwsze miejsce. Rywalem Łacha był Paweł Ciuła z Mielca, który w półfinale pokonał Artema Takmadżana z MKT Stalowa Wola 6:2, 6:2. Finał rozpoczął się od zwycięstwa mielczanina w pierwszym secie 7:5. Łach odpowiedział wygraną 6:3 w drugiej partii, doprowadzając do decydującego super tie-breaka. W nim ponownie zachował więcej zimnej krwi i zwyciężył 10:8, przypieczętowując triumf w całym turnieju.