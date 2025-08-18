Miesięcznik
Masz górę nieużywanych podręczników? Sprawdź, co możesz z nimi zrobić!

Koniec roku szkolnego oznacza mnóstwo niepotrzebnych podręczników, które odkłada się głęboko do szafy lub wyrzuca.

Zamiast tego można wykorzystać je na nowe sposoby. Sprawdź, co zrobić z górą nieużywanych podręczników szkolnych, aby odzyskać część pieniędzy lub stworzyć nich coś kreatywnego.

Sprzedawanie starych podręczników

Jeśli nie chcesz, aby sterty starych podręczników zbierały kurz w Twoim pokoju, łatwym i szybkim sposobem na pozbycie się ich, będzie sprzedaż używanych książek. Jeśli są to wciąż produkty z aktualną podstawą programową, a do tego są zachowane w dobrym stanie, warto wybrać się do lokalnego antykwariatu, który skupuje podręczniki. Stare książki można wystawiać także w komisach czy podczas kiermaszów organizowanych w dużej części szkół na początku roku szkolnego.  

Możesz także wystawić swoją kolekcję podręczników na internetowych portalach ogłoszeniowych, a nawet w mediach społecznościowych na lokalnych bądź tematycznych grupach. Pamiętaj, aby dodać wyraźne zdjęcia oraz podać szczegółowy opis podręczników. Możesz uzupełnić ogłoszenie także o słowa kluczowe, które zwiększają szanse na szybkie zauważenie i sprzedaż.

Gdzie można oddać podręczniki?

Jeśli nie zależy Ci na zysku czy nie potrzebujesz odzyskać części pieniędzy wydanych na podręczniki to, zamiast je wyrzucać, możesz przekazać zebrane książki osobom, które ich potrzebują. Wiele szkół, fundacji czy lokalnych bibliotek prowadzi zbiórki dla uczniów, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup nowych książek.  

Jeśli znasz młodszych od siebie uczniów, możesz prywatnie porozumieć się z nimi, aby podzielić się swoimi książkami. Jest to łatwy sposób, aby pomóc innym i jednocześnie szybko zwolnić nieco miejsca na swoich półkach.  

W większych, jak i coraz częściej w mniejszych miejscowościach można znaleźć specjalne regały czy budki do bookcrossingu – możesz zostawić w nich swoją kolekcję podręczników, które z pewnością zabierze ktoś, komu się przydadzą.

Kreatywne projekty DIY

Jednak nawet zniszczone lub nieaktualne nie muszą zostać od razu wyrzucone. Papier jest bowiem doskonałą bazą do różnych kreatywnych projektów DIY. Ilustracje, mapy, wykresy, a także różne napisy i drukowane elementy dekoracyjne można wykorzystać do kolaży artystycznych czy do prac plastycznych dla dzieci w przedszkolu bądź szkole. W ten sposób ograniczysz ilość odpadów makulatury i stworzysz coś unikalnego.  

Twarde okładki możesz wykorzystać także jako ochrona do własnoręcznie robionych szkicowników czy notatników. Kartki z podręczników mogą również służyć jako kreatywny i ekologiczny papier do pakowania prezentów.  

Stare podręczniki mogą zyskać drugie życie, jeśli tylko dasz im taką szansę. Niezależnie czy zdecydujesz się na sprzedaż, darowiznę czy zabawę z papierem, możesz podjąć niezwykle indywidualny wybór, który sprawi, że pozbędziesz się sterty niepotrzebnych podręczników. A mocno zniszczone i nienadające się do użytku produkty pamiętaj, aby przekazać do recyklingu.

