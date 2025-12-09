Master Roku 2025 – dziesięciu pasjonatów, którzy udowadniają, że sport nie ma wieku. Poznaj nominowanych!

NOMINOWANI DO TYTUŁU MASTER ROKU 2025

1. Krystian Bąk (triathlon, KP Straży Pożarnej w Stalowej Woli)

Srebrny medalista Mistrzostw Polski Strażaków w Triathlonie oraz zdobywca pełnego dystansu Ironman podczas Castle Triathlon Malbork (3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem, 42,2 km biegu). Imponuje determinacją i wszechstronnością.

2. Zbigniew Biskup (triathlon, Stalowowolski Klub Biegacza)

Zawodnik, który aż trzykrotnie ukończył pełny dystans Ironman — jedno z najtrudniejszych wyzwań w sporcie amatorskim. Konsekwentny, niezwykle wytrzymały, inspirujący swoją pasją.

3. Jacek Garbacik (triathlon, Stalowowolski Klub Biegacza)

Mistrz Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w ramach Pucharu Europy (Europe Triathlon Cup) oraz wicemistrz Polski na dystansie olimpijskim w kategorii Mężczyzn 55. Udowadnia, że doświadczenie i szybkość mogą iść w parze.

4. Maciej Hasiak (bieganie, Stalowowolski Klub Biegacza)

Wicemistrz Polski w biegu na 400 m przez płotki i brązowy medalista MP w biegu na 3000 m z przeszkodami w kategorii Mężczyzn 35. Wszechstronny, szybki i niezwykle ambitny.

5. Paweł Kraśnicki (brazylijskie jiu-jitsu, FightSport)

Srebrny medalista Mistrzostw Polski No Gi w kategorii masters 4 (pas niebieski, do 97,5 kg) oraz wicemistrz świata ADCC amatorów. Zawodnik o ogromnej sile i technice.

6. Robert Lorkowski (pływanie, Motyl Master)

Multimedalista Mistrzostw Polski Masters:

– mistrz Polski na 400 m stylem zmiennym (z rekordem Polski),

– mistrz na 200 m stylem grzbietowym,

– srebrny medalista m.in. na 200 m stylem zmiennym i 100 m dowolnym,

– brązowy medalista w stylu dowolnym na 200 m.

Zawodnik niezwykle wszechstronny i utytułowany.

7. Stanisław Łańcucki (bieganie, Stalowowolski Klub Biegacza)

Jeden z najbardziej utytułowanych mastersów w regionie. W 2025 roku został:

– halowym mistrzem Polski na 800 m i 3000 m,

– mistrzem Polski w przełajach na 6 km,

– 6. zawodnikiem Mistrzostw Europy w biegach przełajowych w kategorii Mężczyzn 65.

8. Adam Przybylski (pływanie, Motyl Master)

Mistrz Polski na 200 metrów stylem zmiennym i 800 metrów stylem dowolnym. Do tego brązowy medalista na 50 i 100 m stylem grzbietowym oraz 50 i 100 m stylem motylkowym. Świetny technik i niezmordowany zawodnik.

9. Małgorzata Siembida (bieganie, Stalowowolski Klub Biegacza)

Halowa mistrzyni Polski w biegu na 800 metrów oraz brązowa medalistka na 3000 metrów. Zdobyła również 3. miejsce Mistrzostw Polski w biegach przełajowych na 4 km w kategorii Kobiet 45.

10. Anna Sojka (chód sportowy, Stalowowolski Klub Biegacza)

Halowa mistrzyni Polski w chodzie sportowym na 3000 metrów w kategorii Kobiet 40. Zawodniczka niezwykle konsekwentna i zdyscyplinowana.

🟧 Jak głosować?

SMS pod nr: 73480

– koszt: 3 zł + VAT (3,69 zł)

– każdy SMS = 1 punkt

– wysyłaj dowolną liczbę SMS-ów

Kupony:

– dostępne w grudniowym i styczniowym numerze miesięcznika „Sztafeta”

– należy dostarczyć je do redakcji przy Al. Jana Pawła II 25A/1010

– punktacja: 1. miejsce – 3 pkt, 2. miejsce – 2 pkt, 3. miejsce – 1 pkt

Terminy

– Głosowanie trwa: od 8 grudnia 2025 do 15 stycznia 2026 (do północy)

– Ogłoszenie wyników: 24 stycznia 2026 r.