Jarocin 13 sierpnia 2025

Martyniuk i Gąsowski zagrają w Jarocinie! Rodzinny festyn nad zalewem już 17 sierpnia

Jarocin 2025 – wielkie wydarzenie plenerowe dla całych rodzin! Już w niedzielę, 17 sierpnia, nad zbiornikiem wodnym w Jarocinie odbędzie się rodzinny festyn z udziałem między innymi gwiazdy disco polo – Zenka Martyniuka i zespołu Akcent. To będzie jedno z największych wydarzeń wakacyjnych w regionie!

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Co będzie się działo? Pełen harmonogram wydarzenia:

Start: 10:00 – warsztaty wędkarskie
14:00 – III Gminny Turniej Sołectw
16:00 – oficjalne otwarcie imprezy
16:10 – występy lokalnych grup artystycznych:

  • Zespół taneczny „Element”

  • Wesołe Kumosie, Brokaty, Jargocianie

  • Sekcja wokalna dziecięca i młodzieżowa z GOKSTiR w Jarocinie

  • Emilka i Kamila Pliszka

17:30 – koncert Wojciecha Gąssowskiego
18:30 – wręczenie nagród:

  • statuetka Złota Wiewiórka – nagroda Wójta Gminy Jarocin

  • konkurs fotograficzny „Latające Cuda Natury”

  • stypendia i nagrody w Turnieju Sołectw

19:30 – koncert zespołu Lili
21:00 – Zenek Martyniuk i zespół Akcent – koncert gwiazdy wieczoru!
22:30 – koncert ABIS Live Band

Dodatkowe atrakcje przez cały dzień:

  • wystawy rękodzieła i stoiska lokalnych twórców

  • promocje sponsorów i wystawców

  • darmowy dmuchany plac zabaw dla dzieci

  • gastronomia, m.in. stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i catering "ADAMEX"

Karolina Kusińska

Dziennikarka

