Martyniuk i Gąsowski zagrają w Jarocinie! Rodzinny festyn nad zalewem już 17 sierpnia

Co będzie się działo? Pełen harmonogram wydarzenia:
Start: 10:00 – warsztaty wędkarskie
14:00 – III Gminny Turniej Sołectw
16:00 – oficjalne otwarcie imprezy
16:10 – występy lokalnych grup artystycznych:
-
Zespół taneczny „Element”
-
Wesołe Kumosie, Brokaty, Jargocianie
-
Sekcja wokalna dziecięca i młodzieżowa z GOKSTiR w Jarocinie
-
Emilka i Kamila Pliszka
17:30 – koncert Wojciecha Gąssowskiego
18:30 – wręczenie nagród:
-
statuetka Złota Wiewiórka – nagroda Wójta Gminy Jarocin
-
konkurs fotograficzny „Latające Cuda Natury”
-
stypendia i nagrody w Turnieju Sołectw
19:30 – koncert zespołu Lili
21:00 – Zenek Martyniuk i zespół Akcent – koncert gwiazdy wieczoru!
22:30 – koncert ABIS Live Band
Dodatkowe atrakcje przez cały dzień:
-
wystawy rękodzieła i stoiska lokalnych twórców
-
promocje sponsorów i wystawców
-
darmowy dmuchany plac zabaw dla dzieci
-
gastronomia, m.in. stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i catering "ADAMEX"
