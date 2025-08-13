13 sierpnia 2025

Martyniuk i Gąsowski zagrają w Jarocinie! Rodzinny festyn nad zalewem już 17 sierpnia

Jarocin 2025 – wielkie wydarzenie plenerowe dla całych rodzin! Już w niedzielę, 17 sierpnia, nad zbiornikiem wodnym w Jarocinie odbędzie się rodzinny festyn z udziałem między innymi gwiazdy disco polo – Zenka Martyniuka i zespołu Akcent. To będzie jedno z największych wydarzeń wakacyjnych w regionie!