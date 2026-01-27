Marta Szeliga z MKT Stalowa Wola pierwsze miejsce w grze deblowej i trzecie w singlu

W singlu triumfowała Lidia Sadowska (Mera Warszawa). W finałowym spotkaniu pokonała Julię Glac (Śląsk Wrocław) 6:0, 6:7, 6:1. W półfinałach obie tenisistki wyeliminowały zawodniczki MKT Stalowa Wola. Sadowska Zuzannę Prytek 4:6, 7:6, 6:2, a Glac Martę Szeligę 6:4, 6:1.

W grze podwójnej Marta, grając w parze z Fridą Meronk, zrewanżowała się finalistkom gry pojedynczej, wygrywając z Glac i Sadowską w półfinale 4:6, 6:2, (10:5), a w meczu o pierwsze miejsce stalowowolsko-warszawski debel pokonał Aleksandrę Małys i Nikolę Piekarz z UTKS Dzierzkowice 7:5, 6:4. W półfinale dziewczęta reprezentujące powiat kraśnicki wyeliminowały Zuzannę Prytek i Jagodę Szewczyk z MKT Stalowa Wola, wygrywając 1:6, 7:6, (12:10).

W finale gry pojedynczej chłopców spotkali się Krakowianie. Leon Miarka (Olsza) pokonał Ryszarda Rychwalskiego (Błonia) 6:3, 7:6, natomiast w deblu w meczu o pierwsze miejsce Leon Miarka i jego kolega klubowy, Mikołaj Gawlik pokonali zawodników Czarnych Rzeszów: Lubomyra Kernytskiego i Miłosza Woźniaka 6:2, 6:3.