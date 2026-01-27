Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
Na najwyższym stopniu podium Marta Szeliga (z prawej) i Frida Meronk
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 stycznia 2026

Marta Szeliga z MKT Stalowa Wola pierwsze miejsce w grze deblowej i trzecie w singlu

W hali tenisowej w Stalowej Woli rozgrywano Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Młodzików i Młodziczek do lat 14. Dwa razy na podium stawała Marta Szeliga z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. W turnieju gry podwójnej na jego najwyższym stopniu, wspólnie z Fridą Meronk z Legii Warszawa.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W singlu triumfowała Lidia Sadowska (Mera Warszawa). W finałowym spotkaniu pokonała Julię Glac (Śląsk Wrocław) 6:0, 6:7, 6:1. W półfinałach obie tenisistki wyeliminowały zawodniczki MKT Stalowa Wola. Sadowska Zuzannę Prytek 4:6, 7:6, 6:2, a Glac Martę Szeligę 6:4, 6:1.

W grze podwójnej Marta, grając w parze z Fridą Meronk, zrewanżowała się finalistkom gry pojedynczej, wygrywając z Glac i Sadowską w półfinale 4:6, 6:2, (10:5), a w meczu o pierwsze miejsce stalowowolsko-warszawski debel pokonał Aleksandrę Małys i Nikolę Piekarz z UTKS Dzierzkowice 7:5, 6:4. W półfinale dziewczęta reprezentujące powiat kraśnicki wyeliminowały Zuzannę Prytek i Jagodę Szewczyk z MKT Stalowa Wola, wygrywając 1:6, 7:6, (12:10).

W finale gry pojedynczej chłopców spotkali się Krakowianie. Leon Miarka (Olsza) pokonał Ryszarda Rychwalskiego (Błonia) 6:3, 7:6, natomiast w deblu w meczu o pierwsze miejsce Leon Miarka i jego kolega klubowy, Mikołaj Gawlik pokonali zawodników Czarnych Rzeszów: Lubomyra Kernytskiego i Miłosza Woźniaka 6:2, 6:3.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Stalowa Wola
Bal Sportowca 2026 za nami. Zobacz obszerną fotorelację z wydarzenia
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Stalowa Wola
Grzegorz Urbanik Najpopularniejszym Sportowcem Stalowej Woli 2025
Zwycięstwa Blanki Machaj i Jacka Skrzeszewskiego w Rzeszowie
Stalowa Wola
Zwycięstwa Blanki Machaj i Jacka Skrzeszewskiego w Rzeszowie
Siarka jednym punktem wyprzedziła Kuźnię Koszykówki
Stalowa Wola
Siarka jednym punktem wyprzedziła Kuźnię Koszykówki
40 punktów Wiktora Siemianiuka w zwycięskim spotkaniu z pempaVita Resovia
Stalowa Wola
40 punktów Wiktora Siemianiuka w zwycięskim spotkaniu z pempaVita Resovia
Tęgi łomot Stali w Krakowie. AZS AGH przekroczył setkę
Stalowa Wola
Tęgi łomot Stali w Krakowie. AZS AGH przekroczył setkę
Nie przegap! Zgłoś drużynę do Pucharu Tymbark 2026
Stalowa Wola
Nie przegap! Zgłoś drużynę do Pucharu Tymbark 2026
Hala tenisowa w Stalowej Woli areną Konesso Cup
Stalowa Wola
Hala tenisowa w Stalowej Woli areną Konesso Cup
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu