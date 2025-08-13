Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Stalowa Wola 13 sierpnia 2025

Marta Szeliga mistrzynią Podkarpacia Młodziczek

Na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli rozgrywane były w ostatni weekend Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Młodzików U14. Indywidualnie, w rywalizacji dziewcząt najlepiej spisywały się zawodniczki MKT Stalowa Wola, a wśród chłopców najwięcej do „powiedzenia” mieli reprezentanci Czarnych Rzeszów.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Na zdjęciu trzy najlepsze zawodniczki turnieju gry pojedynczej. Wszystkie z MKT Stalowa Wola. Na najwyższym stopniu podium Marta Szeliga, z lewej Hanna Krzysztoń, z prawej Zuzanna Prytek (fot. MKT Stalowa Wola)

W grupie finałowej turnieju gry pojedynczej Młodziczek Marta Szeliga pokonała Hannę Krzysztoń 4:6, 6:4, 10:8 i Zuzannę Prytek 6:3, 6:0, i tymi dwoma zwycięstwami zapewniła sobie mistrzowski tytuł. „Srebro” trafiło do Hani Krzysztoń, która wygrała z Zuzią Prytek 6:0, 6:0.
W grze deblowej triumfowała para Jagoda Szewczyk (Czarni Rzeszów) i Zuzanna Prytek (MKT Stalowa Wola). W finale pokonały Marię Cisłak i Hannę Krzysztoń ze Stalowej Woli 6:4, 1:6, 10:8.
Mistrzem Podkarpacia Młodzików na rok 2025 został Miłosz Woźniak z Czarnych Rzeszów, który w grupie finałowej odniósł dwa zwycięstwa. Nad swoim kolega klubowym, Tymoteuszem Nowakiem 6:0, 6:3 i Adamem Magoniem z Sokoła Rzeszów 6:2, 6:4. Wicemistrzostwo po wygranej z Magoniem 6:0, 6:3, zapewnił sobie Nowak.
W deblu na najwyższym stopniu podium stanęli: Jan Okoński (Szkoła Tenisa Winner Adam Rysz) i Bruno Takmadżan (MKT Stalowa Wola). W spotkaniu finałowym pokonali Aleksandra Piskorka (RKT ABC Rzeszów) i Adama Rzeszutko (MKT Stalowa Wola) 6:2, 6:1.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

