Marsz Godności przeszedł ulicami miasta

- Jesteśmy tu po to, żeby solidaryzować się z osobami niepełnosprawnymi. Popieramy budowę społeczeństwa otwartego i wspierającego, tak aby wspólnie likwidować bariery, które stoją na drodze osób z niepełnosprawnościami. To nasz obowiązek, żeby wspomagać, usuwać przeszkody i pomagać w realizacji w miarę niezależnego życia – mówiła Maria Kasprowicz, prezes Stowarzyszenia SZANSA.

Od lat 90-tych XX wieku 5 maja obchodzi się Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem Marszu jest przypomnienie społeczności lokalnej o: istnieniu licznych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych; potrzebie integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; uświadomienie społeczeństwa o różnorodności niepełnosprawności; pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych; zwrócenie uwagi na bariery: edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturowe

i mentalne.

- Co roku mamy inną trasę marszu, by nikt się nie znudził nami i żeby w różnych miejscach było o nas głośno. Nie idziemy zbyt długo, wynika to z tego, że nasi uczestnicy po prostu nie dadzą rady chodzić, to są albo małe dzieci, albo dorosłe osoby z trudnościami w poruszaniu się. Wybieramy krótką trasę, ale każdorazowo inną, żeby wszędzie głośno i pięknie nas było widać. Wybieramy też zawsze ulice miasta, które są coraz bardziej proste, chodniki wyprostowane, by pokazać, że miasto coraz bardziej staje się przyjazne środowisku osób niepełnosprawnych. Maszerujemy w różnych częściach miasta, żeby zdrowi mieszkańcy miasta, którzy mają jakieś wyobrażenie, nie mówię że złe, jednak jakieś wyobrażenie o niepełnosprawnościach zobaczyli, jak te osoby wyglądają, żeby zobaczyli ich rozliczne i czasami bardzo trudne w zaakceptowaniu zachowania, a jednocześnie zauważyli, że to są tacy sami ludzie jak my i powinno się je tak samo traktować- mówi Agnieszka Pelic, wiceprezes Stowarzyszenia SZANSA.

Udział w marszu wzięło około 400 osób z kilkunastu placówek takich jak Zespół Szkół nr 6 Specjalnych, Publiczna Szkoła Podstawowa

nr 7, Przedszkole Integracyjne nr 12, Przedszkole Terapeutyczne Ene-Due-Rabe, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Nadzieja, Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS Stalowa Wola, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomyślu nas Sanem, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Szansa, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Szansa.