Mariusz Myszka ze Stalowej Woli zadebiutował w I lidze

Mecz, który zakończył się zwycięstwem gości 3:2 oglądało 7943 widzów. Sędzia ze Stalowej Woli został dobrze oceniony i zapewne będzie brany pod uwagę, kiedy będą ustalane składy sędziowskie na mecze I ligi w nowym sezonie.

Mariusz Myszka piłkarską przygodę rozpoczął nie z gwizdkiem, lecz z piłką. Przeszedł wszystkie szczeble szkolenia w Stali Stalowa Wola i był wyróżniającym się zawodnikiem wszystkich drużyn młodzieżowych. Jego talent dostrzegli trenerzy pracujący z reprezentacjami młodzieżowymi Polski i piłkarz Stali otrzymał powołanie na zgrupowanie w Białorusi, jednak nie dane mu było wyjechać, bo w poprzedzającym wyjazd sparingu z Pogonią Szczecin doznał poważnej kontuzji.

W 2006 roku nasi Czytelnicy wybrali go „Talentem Roku” w plebiscycie SZTAFETY na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli i w tym samym roku został włączony do pierwszej „Stalówki”. Zadebiutował w III lidze, w zespole prowadzonym przez trenera Sławomira Adamusa. W następnym sezonie zagrał po raz pierwszy na poziomie II ligi - w meczu ze Śląskiem Wrocław, zakończonym remisem 2:2.

Niestety, liczne kontuzje - m.in. trzy razy złamana noga - zamknęły mu drogę sportowego rozwoju. Walczył z urazami, nie poddawał się, szukał w Polsce lekarzy specjalistów, którzy pomogliby mu wrócić do pełnej dyspozycji, do normalnych treningów na pełnych obrotach, ale jeżeli już taką pomoc otrzymywał to nie na długo. Zdążył z tymi niedoleczonymi urazami rozegrać w Stali 16 meczów na poziomie I i II ligi, później był wypożyczany do Wólczanki i Sokoła Nisko, ale przyszedł w końcu taki moment, kiedy miał już dość tej nierównej walki i oszukiwania samego siebie. Postanowił zamknąć rozdział w piłkarskiej karierze, ale z zielonej murawy zrezygnować nie zamierzał. Postawił na sędziowanie, którym parał się od kilku lat, prowadząc mecze drużyn młodzieżowych i najniższych klas piłkarskich. I piął się w sędziowskiej hierarchii.

Do grona arbitrów Top Amator C, którzy prowadzą mecze w III lidze, żołnierz 3. Niżańskiej Kompanii Regulacji Ruchu - tu pracuje Mariusz Myszka - dołączył w 2017 roku i przez cztery lata był rozjemcą w 46 spotkaniach na tym szczeblu rozgrywkowym.14 sierpnia 2012 zadebiutował w II lidze, w meczu Wisły Puławy - Garbarnia Kraków, zakończonym remisem 2:2. Pokazał w nim 6 żółtych kartek, po 3 dla każdej drużyny i podyktował rzut karny dla gospodarzy, którego na gola zamienił były piłkarz m.in. Stali Stalowa Wola, Bartłomiej Bartosiak. Do końca sezonu 2021/22 zaliczył jeszcze 9 meczów w II lidze, w następnym poprowadził 7 spotkań, a w obecnie kończącym się sezonie 2024/25 - 14. Kilka dni temu, 25 maja w Łodzi zadebiutował w I lidze.