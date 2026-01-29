Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Wiceprezydent Stalowej Woli, Tomasz Miśko, wręcza nagrodę „Z Sercem do Sportu” redaktorowi Mariuszowi Bielowi
5.0 / 5
Stalowa Wola 29 stycznia 2026

Mariusz Biel niesamowity jest!

Nasz redakcyjny kolega, Mariusz Biel, otrzymał podczas gali wieńczącej 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli, specjalną nagrodę – „Z Sercem do Sportu”. Jak czytamy na tejże nagrodzie, „w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w promocję sportu w Stalowej Woli”.

REKLAMA
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

„Za rzetelność dziennikarską oraz pasję, która od lat inspiruje kolejne pokolenia” – można było z kolei przeczytać na wyświetlonym za plecami Mariusza napisie. Symboliczne „Serce” wręczył mu 24 stycznia w Dworze Olimp, wiceprezydent Stalowej Woli, Tomasz Miśko.

Mariusz, od blisko 30 lat stalowowolski sport na łamach „Sztafety” opisuje, promuje, a jak trzeba, to i konstruktywnie przywali, czyli skrytykuje. To ogólnie wiadomo.

„Bielu” – człowiek zawodów wielu

W przeszłości był jednak, co wiadomo nielicznym, człowiekiem rozlicznych talentów. Nim bowiem w „Sztafecie” zaczął „robić koło pióra”, to imał się przeróżnych zawodów: był sanitariuszem karetki pogotowia, ogrodnikiem, malarzem, murarzem, tynkarzem, układał płytki, kładł dachówki, stawiał rusztowania, prowadził małą gastronomię, siłownię, a także zajmował się... handlem zagranicznym. W klasyczny, można powiedzieć, na tamte czasy sposób. W Bułgarii sprzedawał polski biseptol i perfumy „Być może”, do Turcji woził profesjonalne łyżwy hokejowe made in Finlandia kupione w Związku Radzieckim, a do Czechosłowacji – kurtki dżinsowe, przywożąc czekoladę studencką.

Przez 3,5 roku pracował w Rzymie, a w 1992 r. z handlową kontrabandą wylądował nawet w Uzbekistanie. Swego czasu brylował też na parkietach dyskotek Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Absolwent LO w Strzyżowie i studium... wiertniczo-geologicznego w Krakowie. Zaczął też studia prawnicze, ale przezornie dał sobie z nimi spokój.

To bardzo kontaktowy człowiek – osobiście zna co najmniej połowę mieszkańców Stalowej Woli, a druga połowa zna jego. Gdy wiosną 1997 r. szukał pracy w „Sztafecie”, nosił imponujący koński ogon, czym niepomiernie zdumiał prezesa Dionizego Garbacza, bo ten jeszcze nigdy nie przyjmował do pracy takiego typa.

Przed laty był też autorem „rolniczego” patentu na uzdrowienie polskiej piłki nożnej – na 10 lat zaorać wszystkie boiska. Dziś nie myśli już tak rewolucyjnie, ale ostry pług, to znaczy pióro, zachował. Mariusz, tak trzymać!

Stanisław Anioł wielki jest...

Gdy wybrzmiały już fanfary dla laureatów 54. plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli, razem z Mariuszem, prywatną nagrodą, wręczoną na ściance „Sztafety”, uhonorowaliśmy legendarnego trenera lekkiej atletyki, Stanisława Anioła.

Rok temu, w noworocznej szopce „Sztafety”, przyznałem mu tytuł ArchAnioła Lekkiej Atletyki. Teraz przyszła więc pora na wręczenie trenerowi okolicznościowej grafiki, ukazującej go jako ArchAnioła właśnie, z herbem Stalowej Woli i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski na piersiach (dostał go w 2025 r. z okazji 60-lecia pracy trenerskiej). Właściwie to grafiki były dwie: duża, do powieszenia w salonie, i mniejsza, do powieszenia np. w małym pokoju, o czym Stanisława poinstruowaliśmy.

Razem z Mariuszem odśpiewaliśmy też trenerowi lekko zmodyfikowany pod niego refren słynnej pieśni Piwnicy pod Baranami, a właściwie hymnu pochwalnego, pod tytułem „Marszałek Koniew”. Czyli po trzykroć w Dworze Olimp zabrzmiało:

Anioł! Stanisław Anioł, wielki jest! Wielki jest!!!

Choć tak naprawdę, Stanisław wcale wielki już nie jest. Jest Największy!

Tak w 2011 r. rysownik „Sztafety”, Grzegorz Pepaś, widział autorską realizację hasła Mariusza Biela o „rolniczym” patencie na uzdrowienie polskiej piłki nożnej, czyli zaoranie na dekadę wszystkich boisk
Trener Stanisław z satyrycznymi grafikami „ArchAnioła Lekkiej Atletyki”. Obok ich fundatorzy: z lewej – Mariusz Biel, z prawej – Stanisław Chudy
Stanisław jako „Archanioł Lekkiej Atletyki” w całej okazałości na rysunku Tadeusza Krotosa
Stanisław Anioł przez 6 kolejnych kadencji (1998-2024) był radnym Powiatu Stalowowolskiego. Tak w 2010 r. jego bieg po kolejne wyborcze sukcesy widział rysownik Grzegorz Pepaś. Czyż trener nie zasłużył więc na inny honorowy tytuł: Dobry Anioł Powiatu?
Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
80 lat teatru w jednej opowieści. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie w MDK
Stalowa Wola
80 lat teatru w jednej opowieści. Kuratorskie oprowadzanie po wystawie w MDK
Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa między Jeżowem a Nowym Nartem
Jeżowe
Będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa między Jeżowem a Nowym Nartem
Chaos pod „Piątką”. Rodzice łamią zakaz wjazdu i narażają dzieci
Stalowa Wola
Chaos pod „Piątką”. Rodzice łamią zakaz wjazdu i narażają dzieci
Czterech poszukiwanych zatrzymanych w powiecie niżańskim
Nisko
Czterech poszukiwanych zatrzymanych w powiecie niżańskim
Wyjątkowe urodziny w Szyperkach. Pan Antoni Bukryj ma już 101 lat
Jarocin
Wyjątkowe urodziny w Szyperkach. Pan Antoni Bukryj ma już 101 lat
Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK
Stalowa Wola
Młode talenty i wielcy kompozytorzy. Wyjątkowy koncert Lwowskiej Orkiestry Kameralnej w MDK
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
Stalowa Wola
SOWIK czeka energetyczna modernizacja
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
Stalowa Wola
„Jak maki mieniące” - kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu