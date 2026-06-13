Mariusz Bajek zaprezentuje swoje prace w Nisku

Wystawa składa się z prac inspirowanych chrześcijańską symboliką oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Autor od lat dokumentuje w swoich rysunkach lokalny krajobraz, utrwalając miejsca, obiekty i motywy, które z biegiem czasu znikają z otaczającej nas przestrzeni.

Jak podkreślają organizatorzy, prezentowana kolekcja jest próbą zachowania pamięci o materialnym i duchowym dziedzictwie Nadsańskiej Ziemi. To również okazja do spojrzenia na region przez pryzmat sztuki tworzonej z pasją i wrażliwością na lokalną historię.

Wernisaż odbędzie się w piątek, 19 czerwca, o godz. 17 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp jest wolny.

Ekspozycję będzie można oglądać do 28 sierpnia.