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Nisko 13 czerwca 2026

Mariusz Bajek zaprezentuje swoje prace w Nisku

Miłośnicy sztuki i lokalnej historii będą mieli okazję uczestniczyć w otwarciu nowej wystawy w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Już 19 czerwca o godz. 17 zaprezentowana zostanie ekspozycja „Chrześcijańskie symbole w rysunkach” autorstwa Mariusza Bajka.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wystawa składa się z prac inspirowanych chrześcijańską symboliką oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Autor od lat dokumentuje w swoich rysunkach lokalny krajobraz, utrwalając miejsca, obiekty i motywy, które z biegiem czasu znikają z otaczającej nas przestrzeni.

Jak podkreślają organizatorzy, prezentowana kolekcja jest próbą zachowania pamięci o materialnym i duchowym dziedzictwie Nadsańskiej Ziemi. To również okazja do spojrzenia na region przez pryzmat sztuki tworzonej z pasją i wrażliwością na lokalną historię.

Wernisaż odbędzie się w piątek, 19 czerwca, o godz. 17 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp jest wolny.

Ekspozycję będzie można oglądać do 28 sierpnia.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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